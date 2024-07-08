Відома американська акторка підтримала українців після російського обстрілу "Охматдиту"

Зірка популярного серіалу "Усі жінки - відьми" Аліса Мілано відреагувала на черговий терор росіян.

Як відомо, сьогодні, 8 липня, держава-терористка Росія завдала низку потужних ракетних ударів по Україні. Зокрема, окупанти випустили понад 40 ракет по Києву, Дніпру, Кривому Розі, Слов'янську, Краматорську та Покровську. У столиці сталося влучання в дитячу лікарню "Охматдит". На жаль, кількість постраждалих та загиблих постійно збільшується. Рятувально-пошукові операції тривають.

Так, на трагедію звернула увагу Алісса Мілано. Відома акторка у своєму фотоблогу опублікувала скриншот новини про руйнування "Охматдиту", де перебували маленькі пацієнти та лікарі. І у підписі додала смайлик у формі розбитого серця, висловлюючи свої емоції.

Аліса Мілано відреагувала на злочин РФ / Фото: instagram.com/milano_alyssa

У коментарях українці щиро подякували Алісі за поширення правди серед іноземців.

Дякуємо за підтримку України! Дякую, що не мовчите!

Нападати на будь-що або на когось – це абсолютно жахливо. Це має закінчитися. Мої думки та молитви з українським народом. Благослови вас усіх Господь

Дякую за поширення того, що відбувається в Україні

Дякую за поширення. Будь ласка, продовжуйте пояснювати і нагадувати своїй аудиторії, що світ має об'єднатися і зупинити Росію і Путіна

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук приголомшив, якою сумою допоміг постраждалим в "Охматдиті" й звернувся до всіх з важливим проханням.

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