Відома американська акторка впала на червоній доріжці "Оскара-2024" – відео

Відома американська акторка ведуча і блогерка Ліза Коші впала на червоній доріжці премії "Оскар-2024".

Так, зірки поступово почали збиратися на головну кіноподію року. Однією з них стала Ліза. Для церемонії акторка обрала вишукану сукню та підбори на високій платформі. Тож, позуючи перед папараці, вона необачно зробила крок, втратила рівновагу і впавши, забилася. Відповідний момент зазнімкувала американська журналістка і опублікувала в соцмережі Х.

Oh man, poor Liza Koshy just took a tumble on the #Oscars red carpet. Hope she's ok!



(: AP) pic.twitter.com/1j9bXNNBnZ — Katcy Stephan (@katcystephan) March 10, 2024

До слова, кіношники швидко зреагували й підбігли до зірки допомогти їй підвестися й пересвідчитися, чи все гаразд. Втім, Ліза Кош майстерно вийшла з ситуації й продовжила щасливо усміхатися на червоній доріжці та позувати перед папараці.

Ліза Коші / Фото: Getty Images

Зазначимо, 96-а церемонія "Оскар" відбувається просто зараз у театрі Долбі в Лос-Анджелесі, Каліфорнії. Серед номінантів на премію є й українська стрічка "20 днів у Маріуполі".

Нагадаємо, сайт ТСН.ua пильно стежить за перебігом церемонії у текстовій онлайн-трансляції та ділиться усіма подробицями кінопремії "Оскар-2024".

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