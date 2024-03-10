Відома американська акторка вперше заявила про вагітність на червоній доріжці "Оскар-2024"

Сьогодні, 10 березня, зірка фільму "Класний мюзикл", акторка Ванесса Гадженс, прийшла на 96-ту премію "Оскар" в Голлівуді й потішила шанувальників радісною новиною.

Так, 35-річна знаменитість на червоній доріжці Кінопремії продемонструвала свій помітно округлий животик і таким чином заявила, що перебуває при надії. У кадрі для папараці Ванесса позує в обтислій чорній сукні, яка підкреслила її цікавий стан. Свій вишуканий образ вона доповнила кольєм на шиї.

Ванесса Гадженс вагітна первістком / Фото: Getty Images

Зазначимо, Ванесса Гадженс перебуває у шлюбі з 27-річним професійним спортсменом Коулом Такером, який освідчився коханій наприкінці 2022 року у Парижі. А вже наступного року закохані зіграли весілля на узбережжі Карибського моря в Мексиці.

Нагадаємо, сьогодні, з 10 на 11 березня, розпочнеться щорічна премія "Оскар", яку отримають лауреати за досягнення в області кінематографа за минулий рік. Редакція сайту ТСН пильно стежитиме за урочистою церемонією та першою повідомить усіх лауреатів кінопремії. Раніше ми писали – де та о котрій дивитися кінопремію "Оскар 2024".

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