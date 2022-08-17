Відома американська реперка Cardi B шокувала зовнішнім виглядом без перуки, макіяжу та нарощених вій

Так, епатажна реперка Cardi B запостила на своїй сторінці в Instagram декілька своїх фотографій, на яких позує не у своєму звичному зухвалому вигляді.

Фани не побачать на кумирці перуки, яскравого макіяжу та нарощених вій. Натомість виконавиця зображена без граму косметики, з обручем на голові, у білій сорочці та щиро усміхається.

Cardi B / Фото: instagram.com/iamcardib

Шанувальники зазначили, що без зайвого гриму та зухвалого образу реперка має значно молодший вигляд: "Ого, це та сама Cardi B?", "я її не впізнала, зовсім інша людина", "дивлячисьна такі її фото, можна повірити, що їй 29".

Cardi B / Фото: instagram.com/iamcardib

Cardi B / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що за день до повномасштабного вторгнення РФ до України Cardi B на сторінці у Twitter розмістила пост, у якому відповіла на запитання прихильника, що вона думає стосовно подій в Україні. Артистка наголосила, що хотіла б, щоб "ці світові лідери перестали концентруватися на владі і дійсно подумали про тих, на кого вплинуть ці події (простих громадян), не кажучи про весь світ, який перебуває у кризі. Війна, санкції, вторгнення – це останнє, про що ці лідери повинні турбуватися", - зазначила тоді артистка.

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