Відома американська реперка прокоментувала події в Україні: "Я не на боці Росії"

Cardi B поспілкувалася з шанувальниками.

За подіями, які розвиваються між Україною та Росією зараз уважно стежить весь світ.

Не лишилася осторонь й відома американська реперка Cardi B. На сторінці у Twitter вона розмістила пост, у якому відповіла на запитання прихильника, що вона думає стосовно подій в Україні.

"Хотілося б, щоб ці світові лідери перестали концентруватися на владі і дійсно подумали про тих, на кого вплинуть ці події (простих громадян), не кажучи про весь світ, який перебуває у кризі. Війна, санкції, вторгнення – це останнє, про що ці лідери повинні турбуватися", - написала Cardi B.

Wish these world leaders stop tripping about power and really think about whose really getting affected (citizens) besides the whole world is in a crisis.War,sanctions,invasions should be the last thing these leaders should worry about. https://t.co/25qemEtzF9 — Cardi B (@iamcardib) February 22, 2022

Не всі фанати реперки повірили, що це саме вона написала пост і пожартували, мовляв, все, тепер можна віддати телефон Карді. У відповідь виконавиця зняла відео, у якому сказала, що загроза вторгнення Росії в Україну безпосередньо впливає на весь світ. Також артистка наголосила, що вона на боці звичайних людей:

"Насправді я хочу сказати багато чого, але я просто буду займатися своєю справою, тому що іноді мені здається, що у мене така велика платформа, що якщо я не говоритиму правильні речі, мене можуть убити. Але я насправді не на боці НАТО, не на боці Росії, я на боці громадян, бо врешті-решт світ зараз переживає кризу. Це впливає не лише на Америку, але на весь світ… Я хотіла б, щоб усі світові лідери просто зараз просто дійшли логічного висновку", - сказала співачка.

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