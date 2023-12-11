Відома американська реперка розлучилася з чоловіком після 6 років скандального шлюбу

На тлі чуток про розлучення американська реперка Cardi B, яка нещодавно втрапила у скандал через підтримку ХАМАСу, офіційно підтвердила, що розійшлася зі своїм чоловіком, репером Offset.

Зірка часто любить розмовляти зі своїми шанувальниками через прямі ефіри в Instagram. Вона звикла бути досить відвертою. Саме через це співачка постійно втрапляє у нові скандали. Втім, у крайньому ефірі Карді мова зайшла за її стосунки. Так, 31-річна знаменитість підтвердила чутки, що наразі вона незаміжня.

Cardi B з ексчоловіком Offset / Фото: Associated Press

"Я вже як хвилину незаміжня, і я боюсь… Тобто я не боюся, просто не знаю, як про це сказати світові. Я відчула, що сьогоднішній день став начебто знаком. Я хочу розпочати 2024 рік оновленою й відкритою. Я в шаленому передчутті нового життя й нових починань. І так, я схвильована", - зазначила реперка в Instagram-ефірі, який записали й опублікували в Х.

Також скандальна виконавиця додала, що напередодні в її фотоблогу було безліч "натяків" на розлучення. Так, віднедавна вона відписалася від сторінки репера Offset.

Cardi B з ексчоловіком Offset / Фото: Associated Press

Зазначимо, 2017 року подружжя таємно одружилося. За час шлюбу у них народилися донька Культуре і син Вейв. Однак, стосунки пари ніколи не були ідеальними. 2018-го року після народження доньки вони вперше розлучилися. Чоловік зірки приголомшив зізнанням, що зраджував Карді й публічно вибачився за це. Тому вони знову стали жити разом. 2020-го року зірки вкотре хотіли розлучитися. До того ж реперка у судовій заяві зазначила, що "перспектив примирення немає". Втім, все склалося інакше. Вочевидь подружжя порозумілося, тому скасувало розлучення. А восени 2021 року у артистів народився син Вейв.

Cardi B з ексчоловіком Offset / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно про розлучення повідомила українська блогерка Анна Трінчер. У їхніх стосунках з Олександром Волошиним було багато непорозумінь через психічний розлад блогера. Так, ексчоловік блогерки показав свою нову квартиру, до якої переїхав після розлучення.

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