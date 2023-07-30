Відома американська співачка кинула мікрофон у фана просто під час виступу

Відома американська реп-виконавиця Cardi B з усієї сили поцілила мікрофоном у шанувальницю просто під час концерту.

У суботу, 29 липня, співачка виступала у Лас-Вегасі. Як раптом шанувальниця артистки, яка стояла просто під сценою вилила на неї напій. Від несподіванки Cardi B кинула у нахабну фанатку з усієї сили мікрофон. Cardi B почала вигукувати: "Припини, припини це!".

Одразу ж в ситуацію втрутилися співробітники служби безпеки та вивели правопорушницю з концерту.

Реперка Cardi B під час концерту кинула в нахабну фанатку мікрофон

Своєю чергою фани співачки підтримали її і вважають, що артистка правильно зробила, що поставила глядачку на місце:

Вона на це заслужила, вона не повинна була цього робити

Вона зробила те, що треба було зробити! Люди повинні припинити кидати речі у виконавців

Нарешті знаменитість дає відсіч

Людям треба припинити кидати речі в артистів. Це фактично вийшло з-під контролю – начебто вони не люди у ваших очах

Нагадаємо, що останнім часом шанувальники зірок відрізняються неетичною поведінкою стосовно своїх кумирів на концертах. Приміром, нещодавно співаку Гаррі Стайлзу фан потрапив цукеркою в око, а українському співаку Артему Пивоварову фани розв'язали шнурівки, коли він виступав.

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