Відома американська співачка кинула мікрофон у фана просто під час виступу

Реперка Cardi B злякалася дій своєї шанувальниці.
Відома американська реп-виконавиця Cardi B з усієї сили поцілила мікрофоном у шанувальницю просто під час концерту.
У суботу, 29 липня, співачка виступала у Лас-Вегасі. Як раптом шанувальниця артистки, яка стояла просто під сценою вилила на неї напій. Від несподіванки Cardi B кинула у нахабну фанатку з усієї сили мікрофон. Cardi B почала вигукувати: "Припини, припини це!".
Одразу ж в ситуацію втрутилися співробітники служби безпеки та вивели правопорушницю з концерту.
Своєю чергою фани співачки підтримали її і вважають, що артистка правильно зробила, що поставила глядачку на місце:
- Вона на це заслужила, вона не повинна була цього робити
- Вона зробила те, що треба було зробити! Люди повинні припинити кидати речі у виконавців
- Нарешті знаменитість дає відсіч
- Людям треба припинити кидати речі в артистів. Це фактично вийшло з-під контролю – начебто вони не люди у ваших очах
Нагадаємо, що останнім часом шанувальники зірок відрізняються неетичною поведінкою стосовно своїх кумирів на концертах. Приміром, нещодавно співаку Гаррі Стайлзу фан потрапив цукеркою в око, а українському співаку Артему Пивоварову фани розв'язали шнурівки, коли він виступав.
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