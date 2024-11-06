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Відома американська співачка на тлі перемоги Трампа у виборах зробила скандальну заяву

Відома американська співачка на тлі перемоги Трампа у виборах зробила скандальну заяву

Cardi B / Фото: Associated Press

Раніше виконавиця публічно підтримувала у виборчій гонці Камалу Гарріс.

Відома американська реперка Cardi B на тлі перемоги Дональда Трампа у виборах в США зробила скандальну заяву.

Виконавиця опублікувала в соцмережі X, яка раніше мала назву Twitter, неоднозначний ролик. Зокрема, вона показалася з фільтром, що спотворив її обличчя, та заявила: "Ось чому в деяких із наших штатів стаються урагани".

У відео Cardi B безпосередньо не зверталася до виборців. Однак скандальний ролик співачка опублікувала одразу після того, як американські ЗМІ почали повідомляти, що Дональд Трамп лідирує у виборчій гонці у Флориді, Луїзіані, Техасі та Північній Кароліні. Щоправда, скандальний допис не довго протримався в акаунті Cardi B. Реперка поспіхом видалила ролик, але користувачі Мережі встигли його зберегти.

Зазначимо, останні декілька тижнів Cardi B активно підтримувала Камалу Гарріс, яка змагалася з Дональдом Трампом у виборчій гонці. Виконавиця виступала на мітингах з підтримкою демократки та заохочувала віддавати свій голос саме за неї.

Cardi B та Камала Гарріс / © Associated Press
Cardi B та Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, американська акторка Глоя Грейс Морец теж підтримувала Камалу Гарріс. Зокрема, знаменитість здійснила камінгаут і заявила, що саме в разі перемоги демократки її права не будуть порушувати.

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