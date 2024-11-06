Відома американська співачка на тлі перемоги Трампа у виборах зробила скандальну заяву

Відома американська реперка Cardi B на тлі перемоги Дональда Трампа у виборах в США зробила скандальну заяву.

Виконавиця опублікувала в соцмережі X, яка раніше мала назву Twitter, неоднозначний ролик. Зокрема, вона показалася з фільтром, що спотворив її обличчя, та заявила: "Ось чому в деяких із наших штатів стаються урагани".

У відео Cardi B безпосередньо не зверталася до виборців. Однак скандальний ролик співачка опублікувала одразу після того, як американські ЗМІ почали повідомляти, що Дональд Трамп лідирує у виборчій гонці у Флориді, Луїзіані, Техасі та Північній Кароліні. Щоправда, скандальний допис не довго протримався в акаунті Cardi B. Реперка поспіхом видалила ролик, але користувачі Мережі встигли його зберегти.

Cardi B just posted and deleted this..



“This is why some of y’all states be getting hurricanes” pic.twitter.com/0vmwX0gxEN — Ⓜ️ega (@D2Mega) November 6, 2024

Зазначимо, останні декілька тижнів Cardi B активно підтримувала Камалу Гарріс, яка змагалася з Дональдом Трампом у виборчій гонці. Виконавиця виступала на мітингах з підтримкою демократки та заохочувала віддавати свій голос саме за неї.

Cardi B та Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, американська акторка Глоя Грейс Морец теж підтримувала Камалу Гарріс. Зокрема, знаменитість здійснила камінгаут і заявила, що саме в разі перемоги демократки її права не будуть порушувати.

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