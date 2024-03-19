Відома американська співачка офіційно розлучилася і винна ексчоловіку понад 50 млн грн – подробиці

Пара була в офіційному шлюбі близько трьох років.

Американська співачка Аріана Гранде, яка ще минулого року подала заяву на розлучення з агентом з елітної нерухомості Далтоном Гомесом, офіційно розлучилася і тепер змушена виплатити йому низку речей.

Зокрема, іноземне видання Daily Mail, зазначило, що згідно зі шлюбним контрактом 30-річна співачка винна ексобранцю 1 млн 250 тис. дол. (близько 49 млн грн). Окрім того, Аріана зобов'язалася віддати гроші Далтонові за продаж спільно набутого майна, зокрема, їхнього будинку в Лос-Анджелесі. І до того ж оплатить гонорари адвокатів екса, сума яких складає до 25 тис. дол. (близько 1 млн грн). Зобов'язання з боку Гомеса у цій справі наразі невідомі.

Аріана Гранде з ексчоловіком / Фото: instagram.com/arianagrande

Аріана Гранде з ексчоловіком / Фото: instagram.com/arianagrande

Зазначимо, у суді Лос-Анджелеса лише сьогодні, 19 березня, офіційно підтвердили розлучення співачки з її ексчоловіком. Втім, про розрив шлюбу зіркового подружжя інсайдери повідомляли ще на початку липня 2023 року. І зазначали, що пара переживала кризовий період з початку минулого року. За словами друзів знаменитостей, причиною розлучення стали різні темпи життя закоханих.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Фіма Константиновський вперше після розлучення розповів про нову кохану.

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