Відома американська співачка п'яною виконала гімн США на важливій події і серйозно оконфузилась

Відома американська співачка Інгрід Ендресс, яка прославилася у стилі кантрі, серйозно оконфузилась.

Так, артистці довірили важливу місію. Вона мала заспівати гімн США перед початком баскетбольного матчу на стадіоні Globe Life Field у Техасі. Співачка таки виконала своє завдання, одна щось пішло не так. На стадіон Ендресс вийшла п'яною. Вона ледь трималася на ногах та не потрапляла в ноти. Звісно, стан виконавиці викликав обурення в Мережі.

Інгрід Ендресс після конфузу вже вийшла на зв'язок. У соцмережі X, яка раніше мала назву Twitter, знаменитість перепросила за свій вчинок. Співачка визнала, що дійсно має проблеми з алкоголем. Ендресс зізналась, що боротиметься зі своєю залежністю та вже звернулася за допомогою до реабілітаційного центру.

"Я не буду дурити вас, я була п'яною. Я зареєструюся в закладі, щоб отримати необхідну допомогу. Я прошу вибачення у всіх фанатів та країни, яку я так люблю, за це виконання. Я розповім вам, як відбуватиметься реабілітація", - написала артистка.

Допис Інгрід Ендресс / Фото: із соцмереж

Зазначимо, Інгрід Ендресс – відома американська співачка у стилі кантрі. Прем'єра дебютного альбому артистки відбулася у березні 2020 року. За цей час вона неодноразово ставала номінанткою престижний премій, таких як Grammy Awards, та одного разу здобула статуетку BMI Country Awards.

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