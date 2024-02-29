Відома американська співачка померла у віці 31 року від тяжкої хвороби

Померла відома американська співачка Кет Дженіс, яка боролася з тяжкою хворобою.

Сумну новину повідомив брат артистки на її сторінці в Instagram. Виконавиця пішла з життя 28 лютого у віці 31 року. Поруч з нею були її рідні.

"Вранці, з дому дитинства, в оточенні своєї люблячої родини, Кетрін мирно увійшла у світло й любов свого небесного Творця", - повідомив брат Дженіс.

Кет Дженіс / Фото: instagram.com/cat.janice

Життя Кет Дженіс забрала тяжка хвороба. 2022 року в артистки діагностували саркому. Тоді знаменитість перенесла операцію та пройшла курс хімієтерапії. Попри недуг, Дженіс продовжувала випускати нові пісні та співати на сцені. Зокрема, вона записала трек Dance You Outta My Head, який набрав шалену популярність в Мережі.

Останні дні свого життя співачка провела в родинному будинку. У Дженіс залишився 7-річний син, за яким тепер наглядатиме її брат. До слова, виконавиця саме дитині передала у спадок права на всі свої пісні. Ними розпоряджатиметься опікун, поки син артистки не стане повнолітнім.

Кет Дженіс із сином / Фото: instagram.com/cat.janice

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер американський актор Бадді Дюресс, якому було 38 років. Брат артиста вже назвав причину його смерті.

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