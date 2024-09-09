Відома співачка Селена Гомес заявила про безпліддя: "Ніколи про це не казала"

Гомес поділилася своїми переживаннями з цього приводу.
Американська співачка Селена Гомес зробила відверте зізнання перед своїми шанувальниками.
Так, артистка повідомила, що не зможе у майбутньому виносити та народити власних дітей. В інтерв'ю Vanity Fair вона зізналася, що цьому перешкоджають проблеми з її здоров'ям.
"Я ніколи цього не казала, але, на жаль, я не можу мати власних дітей. У мене багато медичних проблем, які можуть поставити під загрозу моє життя та життя дитини. Це тривалий час пригнічувало мене", - заявила Селена.
Втім, співачка не впадає у відчай і каже, що готова до усиновлення чи звернення до сурогатного материнства. Тим паче на такий крок її надихає власна сімейна історія, адже її маму теж свого часу вдочерила родина.
"Я думала, що це станеться природним шляхом. Але попри все, я перебуваю в доволі непоганому становищі. Бо вважаю благословенням те, що є чудові люди, які допомагають з сурогатним материнством чи дозволяють усиновити дитину, а для мене це величезні можливості. Я дуже вдячна за таку варіативність для людей, які просто шалено жадають стати мамами. А я одна з таких. Я в передчутті, який вигляд матиме ця історія, яка відмінна від інших. Зрештою, мені байдуже. Однаково воно буде моїм. Це маля буде моїм", - додала артистка.
Зазначимо, нині співачка перебуває у стосунках з музичним продюсером Бенні Бланко. Спочатку пара приховувала свої стосунки від публічності, а потім стало відомо, що вони таки закрутили роман у липні 2023 року. А нещодавно Селена натякнула на заручини з Бланко, показавши фото з цікавою деталлю.
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