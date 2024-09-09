Відома співачка Селена Гомес заявила про безпліддя: "Ніколи про це не казала"

Американська співачка Селена Гомес зробила відверте зізнання перед своїми шанувальниками.

Так, артистка повідомила, що не зможе у майбутньому виносити та народити власних дітей. В інтерв'ю Vanity Fair вона зізналася, що цьому перешкоджають проблеми з її здоров'ям.

"Я ніколи цього не казала, але, на жаль, я не можу мати власних дітей. У мене багато медичних проблем, які можуть поставити під загрозу моє життя та життя дитини. Це тривалий час пригнічувало мене", - заявила Селена.

Втім, співачка не впадає у відчай і каже, що готова до усиновлення чи звернення до сурогатного материнства. Тим паче на такий крок її надихає власна сімейна історія, адже її маму теж свого часу вдочерила родина.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

"Я думала, що це станеться природним шляхом. Але попри все, я перебуваю в доволі непоганому становищі. Бо вважаю благословенням те, що є чудові люди, які допомагають з сурогатним материнством чи дозволяють усиновити дитину, а для мене це величезні можливості. Я дуже вдячна за таку варіативність для людей, які просто шалено жадають стати мамами. А я одна з таких. Я в передчутті, який вигляд матиме ця історія, яка відмінна від інших. Зрештою, мені байдуже. Однаково воно буде моїм. Це маля буде моїм", - додала артистка.

Зазначимо, нині співачка перебуває у стосунках з музичним продюсером Бенні Бланко. Спочатку пара приховувала свої стосунки від публічності, а потім стало відомо, що вони таки закрутили роман у липні 2023 року. А нещодавно Селена натякнула на заручини з Бланко, показавши фото з цікавою деталлю.

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