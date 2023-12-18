Відома американська співачка виходить заміж та похизувалася обручкою з величезним діамантом

Відома американська співачка Демі Ловато поділилася з шанувальниками радісною звісткою.

31-річна виконавиця виходить заміж. Про зміни в особистому житті Ловато розповіла на сторінці в Instagram. Вона розмістила фото зі своїм нареченим, канадським музикантом Джорданом Лютесом (Jutes). А також похизувалася обручкою з чималим діамантом. Освідчився бойфренд Ловато минулої неділі, 17 грудня, у Лос-Анджелесі після року стосунків.

"Я досі не знаю, що сказати. Минула ніч була найкращою в моєму житті, і я не можу повірити, що виходжу заміж за кохання мого життя. Моє кохання, я надзвичайно рада вийти за тебе заміж. Кожен день, який я провела з тобою, був мрією, і я не можу дочекатися, щоб любити і плекати тебе вічно. До кінця нашого життя. Я кохаю тебе, крихітко", - написала під кадрами щаслива Ловато.

Демі Ловато з нареченим / Фото: instagram.com/ddlovato

Демі Ловато похизувалася обручкою / Фото: instagram.com/ddlovato

Зазначимо, що доля звела закоханих під час спільної роботи над композицією Демі Ловато "Substance" у січні 2022 року. У серпні стало відомо, що музиканти почали зустрічатися.

Нагадаємо, що за рік до зустрічі з Jutes Демі Ловато здійснила камінгаут і зізналася, що вона небінарна особа. Артистка попросила використовувати для неї займенники "вони/їх".

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