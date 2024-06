Відома американська співачка заспівала трек росіян і втрапила у скандал – відео

Американська співачка Біллі Айліш оскандалилася своїм переспівом треку російського гурту.

Так, у своєму фотоблогу артистка опублікувала ролик, на якому в авто підспівує "All The Things She Said", що є англомовною версією пісні "Я сошла с ума" російського гурту "Тату". У кадрі Біллі з'являється у сорочці й головному уборі. Також вона залишила геолокацію, яка вказує на її перебування у столиці Німеччини. Відповідний запис екрану поширила українська травесті-діва Монро у своєму Telegram-каналі.

Біллі Айліш заспівала англомовну версію хіта "Я сошла с ума"

До слова, така поведінка юзерам видалася дивною, адже Біллі Айліш завжди відкрито підтримувала Україну та засуджувала дії агресора. Зокрема, ще на початку повномасштабного вторгнення долучилася до благодійної кампанії "Stand Up For Ukraine", присвятила українцям пісню й закликала допомагати Україні. Окрім того, світова зірка неодноразово виходила з українським прапором на сцену. Тому деякі фани почали припускати, що виконавиця не здогадувалася, чию саме пісню підспівувала в авто.

Нагадаємо, нещодавно у гучний скандал втрапила Анна Трінчер. Вона відгуляла весілля подруги у компанії росіян.

