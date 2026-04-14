Відома артистка заявила про домагання від Кеті Перрі: "Відтягнула спіднє і обтерлася вагіною об моє обличчя"

Кеті Перрі та Рубі Роуз

Австралійська акторка, музикантка та ведуча Рубі Роуз звинуватила американську співачку Кеті Перрі в сексуальних домаганнях.

Артистка зробила це в соцмережі Threads. Так, у США наразі минає фестиваль Coachella. Мережа рясніє повідомленнями про те, як Кеті Перрі порозважалась на заході. Рубі Роуз під одним із таким дописів зробила скандальні заяви про співачку. Зокрема, музикантка звинуватила виконавицю в домаганнях.

Інцидент трапився 20 років тому. Кеті Перрі в клубі нібито терлась статевим органом об обличчя акторки. Припинилось це лише після того, що Роуз знудило.

"Кеті Перрі домагалась до мене в нічому клубі. Вона побачила, як я "відпочиваю" на колінах своєї найкращої подруги, нахилилася, відтягнула спідню білизну вбік і терлася своєю огидною вагіною об моє обличчя, поки я не розплющила очі і не виблювала на неї", - видала артистка.

Рубі Роуз пояснила своє тривале мовчання тим, що переживала травму після сексуального насильства. Окрім того, акторка погодилась тримати це в таємниці, оскільки Перрі допомогла їй із візою в США. Проте зараз вона вирішила таким чином показати, що співачка "не є хорошою людиною".

"Кеті Перрі домагалась до мене в нічому клубі. Мені було лише трохи більше 20. Зараз мені 40. Мені знадобилося майже два десятиліття, щоб сказати це публічно. Хоча я дуже вдячна за те, що знайшла свій голос, це лише показує, наскільки сильним є вплив травми та сексуального насильства. Дякую, що прийшли до мене", - говорить Роуз.

Рубі Роуз

У Кеті Перрі вже відреагували на скандальні звинувачення, пише Variety. У команді артистки заявили, що всі заяви Рубі Роуз є неправдивими. Також представники співачки зазначили, що акторка не вперше робить подібні публічні звинуваченні, і всі вони, мовляв, були спростовані. Тож, і цього разу, за словами команди Кеті Перрі, заяви Роуз є брехнею.

"Звинувачення, поширені Рубі Роуз у соціальних мережах щодо Кеті Перрі, не лише категорично неправдиві, а й небезпечна безрозсудна брехня. Пані Роуз має добре задокументовану історію серйозних публічних звинувачень у соціальних мережах проти різних осіб, які неодноразово спростовувалися цими особами", - заявили представники виконавиці.

Кеті Перрі

