Відома австрійська артистка поплатилась за виступи в Москві під час війни на одній сцені з путіністами

Єлизавета Леонська / © Getty Images

Відома австрійська піаністка Єлизавета Леонська, в якої радянське коріння, поплатилась за виступи в Москві під час війни в Україні на одній сцені з путіністом.

Артистка 4 грудня мала виступити з концертом в Ейндговені, Нідерланди. Утім, в української громади ця подія, яка мала відбутися в концертному залі Muziekgebouw, викликала шквал обурення. Річ у тім, що піаністка 21 листопада виступала в одному з російських театрів у Москві, який надає безкоштовні квитки окупантам та їхнім сім'ям. Ба більше, Леонська вийшла на одну з сцену з диригентом Юрієм Башметом, який відкрито підтримує політику кремлівського диктатора путіна.

Врешті, посол України в Нідерландах надіслав Muziekgebouw листа з проханням скасувати виступ піаністки. Як пише видання ED, після цього почалися дискусії, як вчинити. Річ у тім, що сама Єлизавета Леонська не є громадянкою Росії. Також вона не робила коментарів щодо війни в Україні.

Зрештою, виступ Єлизавети Леонської таки скасували. На це рішення остаточно вплинуло те, що московський театр, де вона давала концерт, залюбки запрошує на заходи окупантів, які коять злочини на українських землях.

Нагадаємо, нещодавно російський оперний співак Ільдар Абдразаков поплатився за підтримку війни в Україні. В Італії скасували виступ артиста-путініста.