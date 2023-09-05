Відома блогерка-мільйонниця назвала ЗСУ "м'ясом" та оскандалилася заявою про перемовини з ворогом

Відома українська блогерка Тетяна Коряк, більш відома як Корячка, оскандалилася своїми заявами про ЗСУ та війну в Україні.

В своєму Instagram інфлюенсерка розкритикувала українську владу, а також зробила скандальну заяву про те, що в України "немає шансів" перемогти у протистоянні з Росією.

У сторіз блогерка показала переписку з дружиною військового, яка обурилася тим, що Тетяна разом зі своїм чоловіком втекла на Кіпр, в той час як інші чоловіки захищають країну. У відповідь на слова підписниці Корячка заявила, що війна це "брудні ігри" і вона сама б ніколи не взяла до рук зброю, якби була чоловіком.

Фото: instagram.com/korya4ka

"Не побоюся сказати, що якби я була чоловіком, не брала б зброю. Я не збираюся вбивати іншу людину. Це брудні ігри, в які нас втягують політики. Якби всі так думали, не було б війн", - написала блогерка.

На цьому скандальна інфлюенсерка не зупинилася та почала образливо висловлюватися в бік українських військових, які зараз виборюють кожен міліметр України з рук ворога. Коряк назвала бійців ЗСУ "м'ясом" і закликала до "переговорів" з росіянами.

Фото: instagram.com/korya4ka

"Кількість воїнів нічого не вирішить. Кого вони зараз набирають? Чоловіків без досвіду? М'ясо? Щоб що? Зараз х**рять артилерією, танками, літаками. У воїнів немає шансів. Тупо геноцид народу. Як ви, с*ка, цього не бачите? Мені шкода наш народ, який щезає. Невже не можна переговорами вирішити?", - написала блогерка.

Фото: instagram.com/korya4ka

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни Корячка відмовилася переходити на українську мову в своєму блозі та продовжувала висловлюватися про "не всьо так однозначно". Сама ж блогерка родом з Бахмуту, який окупанти стерли з обличчя землі, та тривалий час жила у Харкові.

У своєму блозі знаменитість не соромить скандальних заяв, а також вже не вперше каже про те, що українці самі винні в тому, що росія розв'язала проти нас війну.

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