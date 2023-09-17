Відома блогерка на сцені "Голосу країни-13" зірвала бурхливі овації з хітом Pussycat Dolls

У дівчини вже є сотні прихильників у Мережі.

Вийти на сцену "Голосу країни-13" було давньої мрією 20-річної блогерки Олександри Клименко.

За освітою дівчина - фармацевтка, але прославилася у соцмережах завдяки своєму співу в аптеці. Своїм співом Олександра підкорила вже тисячі користувачів TikTok, тож вирішила спробувати сили і у європейському сезоні проєкту.

Для свого виступу дівчина обрала пісню гурту Pussycat Dolls - Hush Hush. Потужний вокал учасниці викликав бурхливі оплески та овації глядачів, їй плескали і кричали "Молодець".

Олександра Клименко

Але, на жаль, сильне хвилювання зіграло з Олександрою злий жарт і не переконало зіркових тренерів. Попри прихильність глядачів та їхні гучні оплески, члени журі не повернулися до дівчини. Судді порадили дівчині не залишати улюблену справі та спробувати себе наступного сезону, адже вона має неабиякий потенціал.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

Читайте також: