Відома блогерка на тлі розлучення Бєднякова звернулася до його ексдружини в США: шоумен відповів

Популярна українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська прокоментувала новину про розлучення Андрія Бєднякова з акторкою Анастасією Короткою.

Так, після публічної заяви шоумена у коментарях під його дописом в Instagram зібралося чимало юзерів і зірок. Зокрема, своєю думкою поділилася й блогерка Аліна Шаманська. Вона звернулася до Анастасії зі словами підтримки, адже сама була у схожому скрутному становищі.

"Допис дуже сумно-романтичний… І це ваше життя. Ніхто не в праві туди лізти. Але зараз складно навіть уявити почуття жінки, яка залишилася однією на тому краю світу з двома дітьми в чужій країні, яка ще зовсім нещодавно зізнавалася у сторіз у коханні своєму єдиному чоловікові, батьку своїх дітей, який сказав їй, що "на тому краю світу" буде безпечніше! Але, як виявилось, немає безпечнішого місця на землі, ніж родина. Бажаю Насті сил це пережити… Розлучення – це боляче", - написала Шаманська, зібравши на коментарі найбільшу кількість вподобайок.

Аліна Шаманська про розлучення Андрія Бєднякова

У коментарі ТСН.ua Аліна зізналася, що дуже співпереживає ексдружині Бєднякова, яка залишається жити у США з двома дітьми. І підкреслила, що Анастасія через материнські обов'язки не зможе навіть присвятити час собі, щоб оговтатися від болісних змін в особистому житті.

"Одна жінка на краю світу в чужій країні залишилася з двома дітьми. І у неї немає можливості на тиждень піти на ретрит чи поплакати 10 днів, бо щоранку у неї школа, дитина, яка не ходить в садок. І їй треба думати, як прожити далі. Насті потрібна зараз підтримка. І кажу це тільки через те, що прожила це", - зазначила Аліна Шаманська.

Своєю чергою, Андрій Бєдняков відповів на схожі звинувачення у тому, що він "покинув дружину з двома дітьми" й різко написав, що завжди стоятиме на боці родини, попри все.

Андрій Бєдняков про розлучення

"Якщо ви думаєте, що це просто милий текст в дописі, то ви помиляєтесь. Ви не уявляєте, як мені боляче. Ви, с*к* навіть не уявляєте. Дуже багато порад, повчань, до того ж обожнюю "думки" професіоналів, які вирішили залізти і дати свою оцінку: "Кинув з двома дітьми". Ок. Бийте мене. Головне: не чіпайте родину. За них – відірву голову! А я витримаю. Я все життя відбиваюся від такого. Ми ніколи не "грали" в Instagram. Ми завжди транслювали правду. Ми ніколи не були в тусовці "рожевих" блогерів з ідеальним світом і життям", - наголосив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер приголомшила примиренням з колишнім чоловіком, скандальним блогером Олександром Волошиним.

Читайте також: