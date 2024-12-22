Відома блогерка наїхала на Дантеса після заклику спілкуватися українською: співак гнівно відповів

Блогерка Ксюша Манекен публічно розкритикувала співака Володимира Дантеса за його мовну позицію.

Річ у тім, що нещодавно артист публічно наголосив на важливому аспекті виховання майбутніх поколінь. На думку Дантеса, зараз вкрай важливо виховувати дітей українською мовою, щоб уникнути подальшого зросійщення нації. Він пояснив, що інакше нащадки будуть і надалі регулярно зіштовхуватимуться з російською злочинною політикою.

Через деякий час Манекен у своєму фотоблогу зчинила скандал. На думку блогерки, публічні люди за останній час стали все частіше повчати українців, як їм краще жити. Крім того, її обурюють українські юзери, які розпочинають конфлікти через мову.

Володимир Дантес про Ксюшу Манекен / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"З початком повномасштабного вторгнення наші люди поголовно захворіли на комплекс Бога, і чомусь дають собі право розповідати іншим, як їм жити. Ніби вони більше знають або чимось кращі за інших. Усі різко стали експертами в будь-якій сфері життя і не упускають нагоди цькувати інших, щоб продемонструвати свою значущість. Цією хворобою захворіли і звичайні люди, що тепер ходять по коментарях і вчать інших, що і як їм робити. А особливо ця хвороба торкнулася публічних людей, які обійшли вже всі подкасти. Сподіваюся, це лікується і всі скоро будуть здорові", - заявила блогерка.

Своєю чергою, Володимир не став мовчати. Він назвав Ксюшу "хв*йдою" й дорікнув їй ескортом, де вона пропрацювала протягом чотирьох років. Він ще раз підкреслив, що йому аж ніяк не соромно за сказане.

Володимир Дантес про Ксюшу Манекен / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"А з приводу того, що я розмовляв російською – так, розмовляв. Я ще й пісявся в ліжко, не виговорював "л", але це теж позаду. Щось змінила природа, щось змінив сам. Я український єврей. Ці дві нації намагаються знищити протягом майже всього їхнього існування. Ці дві нації міняли мови, були без держави, боролися за виживання. І досі борються. Завжди знайдуться ті, хто хоче, щоб ти вмер. Так і буде. Єдине – вмру я, проживши життя, за яке не соромно і вільною людиною", - підсумував артист.

Володимир Дантес про Ксюшу Манекен / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, нещодавно між ведучим Славою Соломко та співачкою Камалією також розгорівся чималий скандал. Ведучий назвав артистку "бездарною". Через деякий час Камалія відреагувала на таке публічне цькування.

Читайте також: