Відома блогерка приголомшила, як відгуляла весілля за понад чотири мільйони гривень

Також зірка Мережі розсекретила свої заробітки та чим займається її чоловік.

Українська блогерка, учасниця проєкту "Пара на мільйон" Настя Скальницька, яка раніше була Талпою, шокувала сумою, яку витратила на своє весілля.

Зірка Мережі пішла під вінець у вересні минулого року. Обранцем Насті став чоловік, на ім'я Богдан Скальницький. Пара відгуляла весілля в Києві з розмахом. Молодята їздили на лімузині, гостей розважали відомі артисти, а локація була гарно прикрашена.

Весілля Насті Скальницької / Фото: скриншот з відео

Як зізналась Настя на YouTube-каналі Okay Eva, весілля їм з чоловіком обійшлося в близько 110 тисяч доларів, що понад чотири мільйони гривень. Щоправда, закохані на самому святі задонатили значну суму коштів на ЗСУ, адже розуміли, завдяки кому в них є можливість організувати захід.

Настя Скальницька з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/skalnytska.n

"Немає такого, що весілля сплатив він чи сплатила я, ми разом це зробили. Весілля коштувало десь близько 110 тисяч доларів", - зізналась блогерка.

Скальницька також розсекретила свої заробітки, а також чим займається її чоловік. Загалом, Настя завдяки блогу вивела дохід на два мільйони гривень. А от чим заробляє чоловік, блогерка точно не знає. Як говорить зірка Мережі, сфера його діяльності пов'язана з автомобілями.

Нагадаємо, нещодавно блогерка-мільйонниця Candy Superstar оголосила, що виходить заміж. Коханий з розмахом освідчився зірці Мережі та заплатив за це понад мільйон гривень.

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