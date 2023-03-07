Відома блогерка прокоментувала відверте відео з Ханумаком, через яке він розлучився з Шаманською

Українська блогерка Анна Алхім прокоментувала відверте відео з актором та режисером Русланом Ханумаком, через яке нібито від нього пішла дружина.

У програмі ЖВЛ блогерка розповіла, що між ними з Русланом взагалі нічого не було романтичного, адже вони просто друзі. Натомість проблеми у стосунках актора були до того, як у Мережі з'явилося скандальне відео.

Саме така поведінка чоловіка стала останньою краплею для Аліни Шаманської / Фото: скриншот з відео

"Це просто якийсь жах. Я вважаю, що там нічого такого не було, ми просто танцювали. Які геніталії? Це повний абсурд. Ми з Русланом друзі. Я знала, що в них з Аліною були якісь моменти. Але ні, я не була розлучницею, це зовсім не про мене. Ну, це про мене, але це не та історія", - прокоментувала Анна.

Алхім також додала, що розлучення для Ханумака стало справжнім шоком. Також актор хвилювався, чи не буде колишня перешкоджати його спілкуванню з їхнім спільним сином.

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак / Фото: instagram.com/shamankaa

"Він був шокований, він хвилювався. Він дуже любить дитину і хвилювався, що це, можливо, вплине на їхнє спілкування. Але я так розумію, що все добре", - прокоментувала Анна.

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Зазначимо, на початку цього року Аліна Шаманська повідомила, що розлучається з чоловіком. Останньою краплею для блогерки стало відео, де Ханумак "треться геніталіями" з Анною Алхім. Натомість актор заявив, що проблеми в їхніх стосунках з Аліною почалися вже давно, навіть до початку повномасштабної війни вони вже не жили разом.

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