Відома блогерка розчулила реакцією Білла Клінтона на те, що вона з України – відео

Українська блогерка та журналістка Аліна Шаманська зустріла експрезидента США Білла Клінтона.

Дружина актора і сценариста "Студії квартал 95" Руслана Ханумака разом із сином виїхала до Лос-Анджелеса після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Днями Аліна завітала на благодійний захід голлівудського актора Шона Пенна CORE LA GALA 2022 на підтримку країн, які зараз у важкому становищі. Як зазначила блогерка, Україна на першому місці і у всіх на вустах. На цей захід завітав і 44-й президент Сполучених штатів Америки Білл Клінтон. Попри заборону на знімання відео та охорону політика, Шаманська все ж зняла ролик з ним.

Реакція Білла на те, звідки вона, розчулює. Так, коли Клінтон почув, що Аліна українка – поклав руку на серце. Також від звернувся до мешканців нашої держави: "Багато років тому я намагався захистити вас від цього і я підтримую вас! Продовжуйте!".

Нагадаємо, Настя Каменських розповіла про те, як дізналася про війну. Артистка поділилася, що їй хотілося взагалі стерти 24 лютого зі своєї пам'яті.

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