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Відома блогерка висміяла позицію Федишин щодо ЛГБТ та пояснила, за що її цькують

Відома блогерка висміяла позицію Федишин щодо ЛГБТ та пояснила, за що її цькують

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Відома блогерка висміяла позицію Федишин щодо ЛГБТ та пояснила, за що її цькують

Фото: скріншот з відео

Відома українська журналістка та блогерка Світлана Махничева не змогла спокійно спостерігати за скандалом, який розгорівся довкола співачки Ірини Федишин.

Блогерку здивувало те, що у привітанні своєму 11-річному сину виконавиця згадала ЛГБТ-спільноту та зазначила, що її представники агресивні та займаються булінгом. Світлана зазначила, що краще б Ірина просто привітала сина з днем народження, а не говорила про те, як її цькують. Окрім того, блогерка додала, що Федишин "прилетіло" через те, що представники ЛГБТ просто захищають свої права.

"Вона примудрилась у привітання своєму сину написати про те, що мамку булили. Кожен виховує, звісно ж, свою дитину, як хоче сам. Але, Іро, ти привітай дитину і щось про дитину скажи. По-перше, поясни, своїй дитині, що булили – це, коли на всю Європу говорять дуже непрогресивну думку, яка принижує велику кількість людей. По-друге, те що, тобі у відповідь прилетіло – це самозахист, а не булінг", - зазначила Світлана.

Обережно, у відео присутня нецензурна лексика

Також блогерка додала, що співачка навпаки мала б бути вдячною, адже після цього скандалу вона стала популярною, і люди дізналися "хто така Ірина Федишин".

"Людина невдячна. Скажи дякую, що хоча б хтось в цій країні дізнався твої оці "маленькі долоньки", та що взагалі хтось дізнався, хто така Ірина Федишин", - додала блогерка.

Нагадаємо, не так давно Ірина Федишин опинилася у центрі гучного скандалу. Артистка назвала представників ЛГБТ-спільноти грішниками. Після цього на її адресу посипалося чимало зауважень. Виконавиця намагалася якось виправдатися за свої слова, однак своєї думки не змінила.

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