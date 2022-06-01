Відома блогерка висміяла позицію Федишин щодо ЛГБТ та пояснила, за що її цькують

Відома українська журналістка та блогерка Світлана Махничева не змогла спокійно спостерігати за скандалом, який розгорівся довкола співачки Ірини Федишин.

Блогерку здивувало те, що у привітанні своєму 11-річному сину виконавиця згадала ЛГБТ-спільноту та зазначила, що її представники агресивні та займаються булінгом. Світлана зазначила, що краще б Ірина просто привітала сина з днем народження, а не говорила про те, як її цькують. Окрім того, блогерка додала, що Федишин "прилетіло" через те, що представники ЛГБТ просто захищають свої права.

"Вона примудрилась у привітання своєму сину написати про те, що мамку булили. Кожен виховує, звісно ж, свою дитину, як хоче сам. Але, Іро, ти привітай дитину і щось про дитину скажи. По-перше, поясни, своїй дитині, що булили – це, коли на всю Європу говорять дуже непрогресивну думку, яка принижує велику кількість людей. По-друге, те що, тобі у відповідь прилетіло – це самозахист, а не булінг", - зазначила Світлана.

Обережно, у відео присутня нецензурна лексика

Також блогерка додала, що співачка навпаки мала б бути вдячною, адже після цього скандалу вона стала популярною, і люди дізналися "хто така Ірина Федишин".

"Людина невдячна. Скажи дякую, що хоча б хтось в цій країні дізнався твої оці "маленькі долоньки", та що взагалі хтось дізнався, хто така Ірина Федишин", - додала блогерка.

Нагадаємо, не так давно Ірина Федишин опинилася у центрі гучного скандалу. Артистка назвала представників ЛГБТ-спільноти грішниками. Після цього на її адресу посипалося чимало зауважень. Виконавиця намагалася якось виправдатися за свої слова, однак своєї думки не змінила.

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