Відома блогерка Анна Алхім зганьбилася ставленням до української мови: "Головне — набита вишиванка"

Анна Алхім / © instagram.com/anya.alkhim

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Блогерка Анна Алхім, яка нещодавно викрила свій роман із одруженим бізнесменом, втрапила у черговий скандал.

Так, Анна разом із сином завітала на хрещення дітей популярної блогерки Стасі Макєєвої. На розкішному святі був присутній ведучий, який розважав гостей конкурсами. Під час одного з таких він викликав Анну Алхім на сцену і попросив заспівати пісню, але головною умовою було, щоб трек був українськомовним.

У відповідь Алхім скорчила гримасу, закотила очі й пробурмотала щось з нецензурною лайкою. Тим самим блогерка висловила своє незадоволення від конкурсу. Деякі гості, які спостерігали за публічною ганьбою, навіть і вусом не повели та почали сміятися. До слова, ведучий запропонував Анні пригадати рядки з "Червоної рути", але це ще більше спантеличило її. Відео опублікували в TikTok.

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У коментарях обурилися такою ганебною поведінкою Алхім і категорично засудили її позицію під час війни в Україні:

Навіщо тоді жити в країні, від мови якої тебе аж так верне? І так нахабно це своє презирство демонструвати. Я, мабуть, чогось не розумію

Головне — вишиванка набита на руці

Просто огидно, не розумію тих людей, які можуть бути підписані на таку блогерку

До речі, на цьому свята була присутня також співачка Настя Каменських. Під час виступу перед гостями артистка зробила заяву про особисте життя та зізналася, чи розлучилася з Потапом.