Відома блогерка оскандалилася відео біля могили Ірини Фаріон: донька мовознавиці не змовчала

Анастасія Арбузова, Ірина Фаріон, Софія Особа / © Колаж ТСН.ua

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Блогерка та учасниця проєкту «Супермама» Анастасія Арбузова спричинила обговорення в Мережі публікаціями з могили Ірини Фаріон у Львові, а її допис про відсутність пам’ятника обурив доньку мовознавиці Софію Особу.

Арбузова відвідала Личаківський цвинтар, де поховано чимало відомих українців. Звідти вона опублікувала фотографії та відео. Окрему увагу привернули кадри з місця поховання Ірини Фаріон.

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Анастасія Арбузова / © скриншот

Згодом блогерка саркастично поцікавилася, скільки часу потрібно для встановлення пам’ятника. Така публікація не залишилася непоміченою донькою мовознавиці. Софія Особа публічно пояснила, чому вважає поведінку інтернет-діячки недоречною.

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«Сфотографувати могилу моєї мами, стати біля неї, а потім розмірковувати, чому досі немає памʼятника, — це не турбота про памʼять Ірини Фаріон. Це безцеремонність. То, може, перед наступною "інспекцією" поцікавитеся, скільки часу створюється авторський памʼятник, який є витвором мистецтва, а не готовою плитою з каталогу?» — написала Софія Особа.

Допис Анастасії Арбузової / © скриншот

Донька мовознавиці також наголосила, що монумент на могилі її матері обов’язково з’явиться. За її словами, це буде пам’ятник, гідний Ірини Фаріон, а не об’єкт для сторонніх оцінок. Софія Особа закликала блогерку не плутати вшанування пам’яті з втручанням у чужу особисту справу.

«А поки навчіться відрізняти вшанування памʼяті від бажання влізти туди, куди вас ніхто не запрошував. Могила моєї мами — не обʼєкт вашого контролю», — наголосила вона.

Коментар Софії Особи / © скриншот

Сама Анастасія Арбузова згодом пояснила, що не мала наміру дорікати родині Фаріон через відсутність монумента. За словами блогерки, після публікації фотографій їй почали масово писати про пам’ятник, а також надсилати різкі коментарі щодо самої мовознавиці. Саме це, як стверджує Арбузова, підштовхнуло її до саркастичного допису.

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«Це її право, ставити пам'ятник чи ні. Тож я напівжартома написала: "А ну, панове експерти, через який час встановлюють пам'ятник?"», — пояснила блогерка в коментарі “Фокусу”.

Арбузова також заявила, що написала Софії Особі в особисті повідомлення, аби пояснити свою позицію. За її словами, вона хотіла підтримати доньку мовознавиці та підкреслити, що сторонні люди не повинні втручатися в питання встановлення пам’ятника. Водночас відповіді від Софії вона не отримала.

Допис Анастасії Арбузової / © скриншот

Окрему хвилю критики викликало й відео Арбузової біля могили співака Степана Гіги. Користувачі звернули увагу на веселий настрій блогерки та її сміх під час знімання. Сама ж інтернет-діячка відкинула закиди в неповазі до померлих і заявила, що не вважає кладовище місцем, де люди обов’язково мають плакати.

Анастасія Арбузова / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин довела до сліз зверненням до покійної донечки й показала, яким уявляла її голос.

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