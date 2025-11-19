Відома блогерка Верба після обстрілу Львова шокувала їдким задимленням поблизу свого дому

Юлія Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

Скандальна українська блогерка Юлія Верба поділилася кадрами наслідків чергової російської атаки Львова.

На сторінці в Instagram зірка Мережі опублікувала фото, зроблене з вікна свого помешкання. На кадра видніється стовп густого чорного диму, що піднімався над найближчими будівлями. Вона не стала розголошувати подробиць, а просто лишила лаконічний підпис: «Вид з вікна».

Сториз Юлії Верби / © instagram.com/yuli.verbaaa

Відомо, що зараз Верба мешкає у Львові разом із чоловіком та донькою. Судячи з масштабу диму та часу оприлюднення кадрів, імовірно, блогерка зафіксувала наслідки ворожого удару по цивільних складських приміщеннях. Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий вже закликав містян зачинити вікна та чекати ліквідації наслідків ворожої атаки.

Зазначимо, у ніч на 19 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на мирні міста України. До слова, під обстріли потрапила не лише Львівщина, але й Тернопіль. Ворог використав як дрони, так і ракети. Раніше акторка Тетяна Песик розповіла про пережитий жахливий обстріл міста й як вона опинилися в епіцентрі вибухів.