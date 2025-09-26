Відома блогерка виправдала Каменських після мовного скандалу й розкрила мрію запросити її на свято

Настя Каменських, Юлія Верба

Реклама

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба висловилася на підтримку співачки Насті Каменських після хвилі обурення через її заяви про ”какая разніца”, якою мовою спілкуватися.

Зірка Мережі відверто зізналася у прихильності до виконавиці. Вона відреагувала на її суперечливу мовну позицію та зізналася, що це аж ніяк не вплинуло на ставлення до неї. Юлія припустила, що вчинок Насті був цілком свідомим через певні обставини, тож не засуджує її.

“Я завжди любила Настю Каменських. Шкода, що так сталося. Але я думаю, вона знала, що говорить і чому це сказала. Вона — недурна жінка. Може, її дістало щось або так треба було. Для мене вона не стала гіршою”, — заявила блогерка в інтерв'ю Анастасії Салюк.

Реклама

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Ба більше, саме цю артистку Юлія хотіла б бачити у списку запрошених зірок на своєму весіллі. Проте блогерка наразі відкладає гучне гуляння через повномасштабне вторгнення. Щоправда, про організацію події все ж розмірковує.

“Я дуже хочу весілля. Дуже люблю український стиль, українські пісні. Якщо воно у мене буде, то буде з музиками зранку до ночі. Поки війна й комендантська… Хіба на Закарпатті робити, щоб просто гуляти, як колись весілля, до шостої ранку. Хотіла б, щоб хтось з артистів виступав. А з іншого боку, чекати… Не знаю”, — поділилася Верба.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських опинилася під шквалом критики через виконання старих хітів російською мовою на концерті у США та промову перед публікою, у якій заявила, що неважливо, якою мовою говорити, бо головне — це любов. Після цього популярний бренд ювелірних прикрас достроково розірвав контракт зі співачкою.