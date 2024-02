Відома британська співачка розлучилася з чоловіком і закрутила новий роман

Британська співачка Еллі Голдінг, відома своїм хітом "Love Me Like You Do", розлучилася з чоловіком, арт-дилером Каспаром Джоплінгом, після чотирьох років шлюбу.

Артистка зробила відповідну заяву у своєму фотоблогу. Еллі не стала розкривати зайвих подробиць, втім зазначила, що їхні стосунки з ексобранцем закінчилися на дружній ноті, оскільки вони продовжують виховувати спільного сина Артура, якому у травні цього року виповниться три роки.

Еллі Голдінг розлучається з чоловіком після чотирьох років шлюбу. Фото: Instagram Еллі Голдінг

"У зв'язку з останніми подіями, я відчуваю, що не маю іншого варіанту, як повідомити вам, що ми з Каспаром розійшлися деякий час тому. Ми залишаємося найближчими друзями і виховуватимемо сина, щиро дбаючи про його інтереси. Ми вирішили зберігати конфіденційність нашої сім'ї. Заздалегідь дякуємо людям за повагу до нашого рішення. Тож, надалі ми не даватимемо жодних коментарів з цього приводу", - розповіла Еллі.

Своєю чергою, Каспар також вирішив розставити всі крапки над "і" й прокоментував ситуацію, щоб у подальшому уникнути будь-яких пліток.

"Я дуже сподіваюся, що після цієї заяви вдасться уникнути будь-яких спекуляцій у ЗМІ. Ми з Еллі вирішили розійтися. Наші найближчі родичі та друзі вже знали про це, але ми вирішили зробити все можливе, щоб зберегти це в таємниці від інших. Ми з Еллі залишаємося найближчими друзями і, що найважливіше, батьками найкращого малюка в світі – Артура", - написав ексчоловік артистки.

До слова, незадовго до зізнання Еллі Голдінг вже застали за палкими поцілунками й обіймами з іншим чоловіком, інструктором з серфінгу Армандо Пересом. Парочка відпочивала на одному з пляжів Коста-Рики.

