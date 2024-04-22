Відома британська співачка шокувала схудненням на 38 кіло й пояснила, як це вдалося: фото до й після

Відома британська співачка та акторка Келлі Осборн зізналася, як їй вдалося швидко схуднути без вживання будь-яких препаратів.

В інтерв'ю іноземному виданню "Extra" зірка приголомшила зізнанням, що схудла на 38,5 кіло. При цьому 39-річна Келлі заперечує вживання будь-яких препаратів. Зокрема, наголошує, що не зверталася до ліків для діабетиків "Оземпіка", на який свого часу підсіло чимало голлівудських зірок без лікарського призначення на те.

"Я знаю, що всі думають, що я вживала "Оземпік". Я не приймала його. Я не знаю, звідки пішли ці чутки", - відповіла Осборн.

Келлі Осборн / Фото: Associated Press

Натомість акторка вирішила рішуче зайнятися своїм харчуванням і почала контролювати кількість вживання цукру. Бо у неї виявили ризик гестаційного діабету, який може виникати під час вагітності й переростати у звичайний діабет різних типів. Після цього зірка серйозно замислилася над своїм здоров'ям.

"У мене був гестаційний діабет, і мені довелося скинути вагу, яку я набрала під час вагітності. Бо інакше я мала б вищий ризик захворіти на діабет, чого я не хотіла. Я виключила з раціону цукор і вуглеводи. У результаті – я стрімко схудла", - пояснила Келлі.

Нагадаємо, нещодавно відома українська блогерка Сімбочка також зізнавалася, як після вагітності за два тижні їй вдалося повернутися до своєї попередньої форми.

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