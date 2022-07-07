Відома британська телеведуча поселила біженців із України у своєму будинку

Відома британська телеведуча Наташа Каплинські надала прихисток українцям, які були вимушені покинути свої домівки через війну, яку вороже розв'язала Росія.

Від перших днів повномасштабної війни в Україні Наташа Каплинські вирішила, що буде допомагати українців.

Зокрема, вона розуміла, що людям буде потрібне житло. Вона й сама з родини біженців. Свого часу батьку телеведучої надали житло у Великій Британії. Він втікав з Південної Африки.

Тож Наташа вважала своїм обов'язком допомогти біженцям х України.

"Я одразу ж зареєструвалася, щоб дати будинок українській родині. Я із сім'ї біженців, і мені дуже пощастило, тому я відчувала, що це моя відповідальність", - розповіла телеведуча виданню The Telegraph.

Фото: kaplinskyn/Instagram

До слова, Наташа поселила у своєму будинку сім'ю з України. Вони приїхали до Великої Британії лише з однією маленькою валізою.

Як говорить телеведуча, українці вдячні їй за допомогу. Утім, вони сумують за Україною. Та, на жаль, поки не можуть повернутися до своєї домівки.

"Коли я забрала їх чотирьох, батька, який частково осліп і тому не міг воювати, мати, 12-річного хлопчика та шестирічну дівчинку, у них була лише невелика валіза. Це чудова сім'я, і вони дуже вдячні, але просто хочуть повернутися додому. Вони спілкуються по FaceTime з друзями та сім'єю в Україні щодня. Найгірше для них те, що вони не можуть повернутись додому", - поділилася знаменитість.

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