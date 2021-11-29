Відома дата оголошення переможця благодійного проєкту "Твоя мрія" на 1+1, який отримає авто

Лікарі Інституту Амосова у фіналі "Танці з зірками" подякували українцям за участь у благодійній справі.

У суперфіналі шоу "Танці з зірками", який відбувся 28 листопада, на паркеті з'явилася розкішна червона італійська автівка.

За кермом були ведучі шоу "Твій день" Тімур Мірошниченко та Стася Ровінська. Це авто – головний подарунок у благодійному проєкті "Твій день. Твоя мрія".

пресслужба каналу "1+1"

Усі зібрані кошти підуть на закупівлю обладнання для нового відділення акушерської кардіології Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.

Спеціальними гостями у суперфіналі стали лікарі з Інституту Амосова: Сергій Сіромаха - головний лікар Інституту Амосова та Юлія Давидова - завідувачка відділення акушерських проблем екстрагенiтальноï патологiї ПАГ.

Юрій Горбунов, Сергій Сіромаха, Юлія Давидова / пресслужба каналу "1+1"

"Для нас, лікарів, бути тут - це свято. Попри всю нашу втому, ми з вами зараз, у недільний вечір, щоб сказати найголовніше - щиро дякуємо! Ми приголомшені! У вас на всіх велике добре серце! Розміром, як оця машинка. Знайте, кожен з вас щодня допомагає нам рятувати життя. Разом ми сильніші. Бережіть себе! Будьте здорові!"- сказав Сергій Сіромаха.

Головний лікар Амосова Сергій Сіромаха / пресслужба каналу "1+1"

"Ми вже 8 років робимо те, що більше ніхто не робить у цій країні – даємо можливість народити жінкам з найтяжчою патологією серця. Ми робимо все, щоб народжувалися нові здорові українці і українки. Ваша підтримка дає нам сили працювати і рятувати життя! Дякуємо вам! Нехай ваші мрії здійснюються!" - сказала Юлія Давидова, яка є головною натхненницею появи в Україні відділення "акушерська кардіологія".

пресслужба каналу "1+1"

Зірки "Твій день" Ірина Ванникова та Володимир Рабчун разом з ведучою зіркового балкону Катериною Осадчою закликали глядачів брати участь у цій благодійній справі, робити ще внески на сайті mriya.1plus1.ua. Благодійна справа "Твоя мрія" триватиме до 15 грудня.

Переможців – власника італійської червоної машини та інших подарунків – буде оголошено 17 грудня в прямому ефірі шоу "Твій день" на 1+1.

пресслужба каналу "1+1"

Організатори - БФ "Крона" і "Твій день" - не чекають, а вже на перші зібрані 2 млн грн купили та передали до акушерської кардіології Інституту Амосова два німецькі реанімаційні бокси для немовлят Lifetherm, апарат для штучної вентиляції легень та інше. Відділенню ще дуже необхідне інше медичне обладнання, тому збір коштів триває.

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