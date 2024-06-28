Відома дизайнерка Магдич розкрила, чому її вишиванки дорого коштують та чи платять за них зірки

Українська дизайнерка Юлія Магдич, яка має власний бренд авторських вишиванок, розповіла про прибутки та дружбу з українськими зірками.

Як зізнається дизайнерка в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці", вона вимушена ставити доволі високі ціни на готові вишиванки, оскільки на це витрачається багато сил і креативу великої команди.

"Дуже багато українських дизайнерів створюють дизайн не для бізнесу, а для того, щоб мати місце в суспільстві. Для мене це, насамперед, бізнес, тому що у мене велика команда", — пояснила бізнесвумен.

Юлія Магдич / Фото: instagram.com/yu_magdych

Магдич також зізналася, що із більшістю українських артистів має дружні стосунки, тому любить потішити їх вишиванками у подарунок і з радістю погоджується співпрацювати задля створення яскравого образу для події. Втім, дизайнерка додає, що знаменитості також іноді купують авторський одяг за власні кошти.

"У мене багато з ким із зірок склалися дружні стосунки й тому у нас це на рівні органіки. Наприклад, як у жінки з чоловіком — вона не просить його подарувати квіти, а він сам купує. Він приїде додому, а там стоїть смачний борщ. Навіть не виникає такого питання. Треба когось вдягнути на передачу? Звісно, що я з радістю щось придумаю, якщо на це є час. Переважно часу нема, ми це робимо вночі. Це завжди все "на вчора". Зараз, щоб була необхідність когось просити (прорекламувати одяг — прим. ред.), то її немає. Можливо, новим зіркам у майбутньому я буду казати: "Я хочу вас одягнути". Зірки гарно реагують. Зірки й купують, особливо закордонні", — розповіла Юлія.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Магдич шокувала, як окупанти розбомбили дім її батьків на Київщині. Дизайнерка відповіла, чи вдалося відновити будинок і чи зверталася вона по допомогу до держави.

Соцмережі гудуть через вишиванку Усика! Чим вразила українців, та хто її пошив?

Читайте також: