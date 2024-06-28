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Відома дизайнерка Магдич розкрила, чому її вишиванки дорого коштують та чи платять за них зірки

Відома дизайнерка Магдич розкрила, чому її вишиванки дорого коштують та чи платять за них зірки

Юлія Магдич / Фото: instagram.com/yu_magdych

Юлія зізналася, чи співпрацює зі знаменитостями.

Українська дизайнерка Юлія Магдич, яка має власний бренд авторських вишиванок, розповіла про прибутки та дружбу з українськими зірками.

Як зізнається дизайнерка в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці", вона вимушена ставити доволі високі ціни на готові вишиванки, оскільки на це витрачається багато сил і креативу великої команди.

"Дуже багато українських дизайнерів створюють дизайн не для бізнесу, а для того, щоб мати місце в суспільстві. Для мене це, насамперед, бізнес, тому що у мене велика команда", — пояснила бізнесвумен.

Юлія Магдич / © instagram.com/yu_magdych
Юлія Магдич / Фото: instagram.com/yu_magdych

Магдич також зізналася, що із більшістю українських артистів має дружні стосунки, тому любить потішити їх вишиванками у подарунок і з радістю погоджується співпрацювати задля створення яскравого образу для події. Втім, дизайнерка додає, що знаменитості також іноді купують авторський одяг за власні кошти.

"У мене багато з ким із зірок склалися дружні стосунки й тому у нас це на рівні органіки. Наприклад, як у жінки з чоловіком — вона не просить його подарувати квіти, а він сам купує. Він приїде додому, а там стоїть смачний борщ. Навіть не виникає такого питання. Треба когось вдягнути на передачу? Звісно, що я з радістю щось придумаю, якщо на це є час. Переважно часу нема, ми це робимо вночі. Це завжди все "на вчора". Зараз, щоб була необхідність когось просити (прорекламувати одяг — прим. ред.), то її немає. Можливо, новим зіркам у майбутньому я буду казати: "Я хочу вас одягнути". Зірки гарно реагують. Зірки й купують, особливо закордонні", — розповіла Юлія.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Магдич шокувала, як окупанти розбомбили дім її батьків на Київщині. Дизайнерка відповіла, чи вдалося відновити будинок і чи зверталася вона по допомогу до держави.

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