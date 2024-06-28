Відома дизайнерка Магдич вперше розсекретила, чи заміжня та чому приховує коханого

Українська дизайнерка Юлія Магдич, яка має власний бренд авторських вишиванок, розповіла про своє особисте життя.

Як зізнається дизайнерка в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці", нині вона перебуває у стосунках. Втім, розкривати свого обранця не хоче, адже вважає за потрібне тримати це у таємниці на рівні з деякими іншими речами. Водночас Юлія зізнається, що досі ширяться чутки, що її фінансує саме чоловік, але, за словами дизайнерки, це неправда.

"Я наразі незаміжня, але серце моє зайняте. Я намагаюся про особисте життя ніколи не говорити навіть з друзями. Бо особисте є особистим. Такі речі, як родина, любов, благодійність, віра мають бути всередині. Це моя історія. Про особисте навіть не знаю, що розказати. Якщо погуглити мене, то люди цікавляться моїми вишиванками й хто мій чоловік. Бо ніхто не може повірити, що жінка може сама створити бізнес", — поділилася Магдич.

Юлія Магдич / Фото: instagram.com/yu_magdych

Зіркова дизайнерка також заговорила про те, що готова народити дитину лише у разі щирої закоханості в партнера.

"У мене ніколи не було бажання просто мати дітей як факт. У мене завжди була мрія зустріти чоловіка, якого настільки буду кохати, щоб я хотіла побачити його обличчя на тій дитині до кінця життя. Це треба дуже сильно любити чоловіка, інакше – мені нецікаво", — пояснила Юлія.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Магдич зізналася, чому її авторські вишиванки так дорого коштують і чи платить вона зіркам за рекламу бренду.

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