Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відома дизайнерка Магдич вперше розсекретила, чи заміжня та чому приховує коханого

Відома дизайнерка Магдич вперше розсекретила, чи заміжня та чому приховує коханого

Юлія Магдич / Фото: instagram.com/yu_magdych

Юлія також висловилася про материнство.

Українська дизайнерка Юлія Магдич, яка має власний бренд авторських вишиванок, розповіла про своє особисте життя.

Як зізнається дизайнерка в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці", нині вона перебуває у стосунках. Втім, розкривати свого обранця не хоче, адже вважає за потрібне тримати це у таємниці на рівні з деякими іншими речами. Водночас Юлія зізнається, що досі ширяться чутки, що її фінансує саме чоловік, але, за словами дизайнерки, це неправда.

"Я наразі незаміжня, але серце моє зайняте. Я намагаюся про особисте життя ніколи не говорити навіть з друзями. Бо особисте є особистим. Такі речі, як родина, любов, благодійність, віра мають бути всередині. Це моя історія. Про особисте навіть не знаю, що розказати. Якщо погуглити мене, то люди цікавляться моїми вишиванками й хто мій чоловік. Бо ніхто не може повірити, що жінка може сама створити бізнес", — поділилася Магдич.

Юлія Магдич / © instagram.com/yu_magdych
Юлія Магдич / Фото: instagram.com/yu_magdych

Зіркова дизайнерка також заговорила про те, що готова народити дитину лише у разі щирої закоханості в партнера.

"У мене ніколи не було бажання просто мати дітей як факт. У мене завжди була мрія зустріти чоловіка, якого настільки буду кохати, щоб я хотіла побачити його обличчя на тій дитині до кінця життя. Це треба дуже сильно любити чоловіка, інакше – мені нецікаво", — пояснила Юлія.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Магдич зізналася, чому її авторські вишиванки так дорого коштують і чи платить вона зіркам за рекламу бренду.

Тімур Мірошниченко усиновив другу дитину та показав їхні перші спільні кадри

Тімур Мірошниченко усиновив другу дитину та показав їхні перші спільні кадри

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація