Відома дизайнерка дорікнула Наталії Могилевській за носіння підробок: "За що ви так?"

Дизайнерка показала, які сукні в гардеробі артистки є підробками, і розкрила, з якого бренду вони скопійовані.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Відома українська дизайнерка та засновниця бренду одягу J’amemme Юлія Ярмолюк дорікнула співачці Наталії Могилевській за носіння підробок.

Так, днями виконавиця опублікувала в Instagram серію світлин, на яких позує з колегою MamaRika. Артистки постали на знімках у схожих сукнях, які оздоблені імітацією чималої квітки. На світлини звернула увагу дизайнерка Юлія Ярмолюк. Вона неабияк обурилася, адже, за її словами, сукні на артистках є підробками, які, мовляв, скопійовані з її бренду J’amemme.

"За що ви так? Ці сукні на фото — це підробка, скопійовані з українського бренду J’amemme", — обурилася дизайнерка.

Юлія Ярмолюк стверджує, що Наталія Могилевська та MamaRika одягнули сукні-підробки / © instagram.com/juju_yarmoliuk

Юлія Ярмолюк стверджує, що Наталія Могилевська та MamaRika одягнули сукні-підробки / © instagram.com/juju_yarmoliuk

Також Юлія Ярмолюк додала, що Наталія Могилевська нібито не вперше практикує подібне. Вона опублікувала архівне фото співачки, де та позує в сукні з імітацією великої квітки. Дизайнерка прокоментувала цей знімок так: "Так і хочеться сказати – не опять, а знову".

Юлія Ярмолюк говорить, що Наталія Могилевська на цьому фото теж в підробці / © instagram.com/juju_yarmoliuk

Юлія Ярмолюк говорить, що Наталія Могилевська на цьому фото теж в підробці / © instagram.com/juju_yarmoliuk

Зазначимо, J’amemme — це український бренд одягу. Його заснувала Юлія Ярмолюк 2018 року. Родзинкою J’amemme є унікальні плісировані текстури, які майстри виготовляють вручну.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська зустріла козу в центрі Києва. Артистка насмішила реакцією на таку несподівану знахідку.

