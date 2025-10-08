- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 685
- Час на прочитання
- 1 хв
Відома дизайнерка дорікнула Наталії Могилевській за носіння підробок: "За що ви так?"
Дизайнерка показала, які сукні в гардеробі артистки є підробками, і розкрила, з якого бренду вони скопійовані.
Відома українська дизайнерка та засновниця бренду одягу J’amemme Юлія Ярмолюк дорікнула співачці Наталії Могилевській за носіння підробок.
Так, днями виконавиця опублікувала в Instagram серію світлин, на яких позує з колегою MamaRika. Артистки постали на знімках у схожих сукнях, які оздоблені імітацією чималої квітки. На світлини звернула увагу дизайнерка Юлія Ярмолюк. Вона неабияк обурилася, адже, за її словами, сукні на артистках є підробками, які, мовляв, скопійовані з її бренду J’amemme.
"За що ви так? Ці сукні на фото — це підробка, скопійовані з українського бренду J’amemme", — обурилася дизайнерка.
Також Юлія Ярмолюк додала, що Наталія Могилевська нібито не вперше практикує подібне. Вона опублікувала архівне фото співачки, де та позує в сукні з імітацією великої квітки. Дизайнерка прокоментувала цей знімок так: "Так і хочеться сказати – не опять, а знову".
Зазначимо, J’amemme — це український бренд одягу. Його заснувала Юлія Ярмолюк 2018 року. Родзинкою J’amemme є унікальні плісировані текстури, які майстри виготовляють вручну.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська зустріла козу в центрі Києва. Артистка насмішила реакцією на таку несподівану знахідку.