Відома ексведуча зі скандалом розлучилася з чоловіком після 11 років шлюбу: "Нарешті я вільна"

Відома ексведуча Наталія Розинська офіційно розлучилася з ексмайором Управління державної охорони Миколою Мельниченком.

Новину про розрив з чоловіком після 11 років шлюбу Розинська повідомила на сторінці у Facebook. За її словами, шлюборозлучний процес тривав три з половиною роки. Врешті, Васильківський районний суд за місцем реєстрації відповідача 22 березня цього року розлучив подружжя офіційно:

"Вийти заміж. Ця процедура зайняла у мене хвилин 15 (коли ставили підписи). І один вечір в ресторані. А ось розлучення зайняло довгих три з половиною роки. Саме розлучення у Васильківському районному суді - 4 місяці. Але сам шлях до звільнення тривав - три роки. Він триває ще і зараз. Болісне звільнення від моєї помилки. Хочу повідомити усім: 22 березня 2023 року, саме в мій день народження, Васильківський районний суд за місцем реєстрації відповідача поставив остаточну крапку в мої історії з майором Мельниченко. Нарешті, я - вільна!" – повідомила Розинська.

Наталія Розинська та Микола Мельниченко / Фото: facebook.com/natalia.rozinska.7

Також колишня ведуча зізналася, що їхнє розлучення не було простим:

"Відпустити красиво жінку, яка більше не хоче бути з тобою, це - велике мистецтво великодушних чоловіків. Шанувати жінку, яка прожила з тобою 11 років і народила тобі дитину, це – дар Бога. Та це дано далеко не кожному чоловікові. Нажаль, усе це не про цю історію. Початок був красивим, чого не скажеш про фінал… Молюся, щоб усе це остаточно пішло з мого життя, яка опале листя за вітром…" – додала Розинська.

Наталія Розинська та Микола Мельниченко / Фото: facebook.com/natalia.rozinska.7

Наталія Розинська та Микола Мельниченко / Фото: facebook.com/natalia.rozinska.7

Наталія зізналася, що довго не наважувалася повідомити цю новину, бо хотіла остаточно переконатися, що все зробила правильно. Врешті, за словами Розинської, вона тепер впевнена, що все зробила правильно і шкодує лише про одне – що не розлучилася раніше.

Наталія Розинська та Микола Мельниченко / Фото: facebook.com/natalia.rozinska.7

Наталія Розинська та Микола Мельниченко / Фото: facebook.com/natalia.rozinska.7

Нагадаємо, що ексведуча Наталія Розинська та ексмайор Управління державної охорони Микола Мельниченко одружилися 8 грудня 2012 року. У них є спільна донька Анжеліна-Вероніка. Після того, як 2000 року Мельниченко оприлюднив аудіоплівку нібито їм таємно записану у кабінеті тодішнього президента України Леоніда Кучми, став центральним фігурантом так званого "Касетного скандалу". Після цього разом з родиною емігрував до США. Там Розинська здобула професію адвоката, а також вивчила англійську і була для колишнього перекладачем на його зустрічах. 2018 року Розинська розповідала у "Світському житті" як освоїлася з Мельниченком в Америці.

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