Відома голлівудська акторка перепросила у хворої на рак Кейт Міддлтон через невдалий жарт над нею

Американська акторка Блейк Лайвлі публічно попросила вибачення у Кейт Міддлтон, у якої діагностували рак.

Йдеться про пост Лайвлі, у якому вона пожартувала над фото принцеси Уельської з дітьми, яке активно обговорювали у Мережі через фотошоп.

У своєму Instagram акторка розмістила пост за декілька годин після того, як Кейт Міддлтон розповіла світові про свій діагноз.

За словами Лайвлі, вона почувається приниженою власним постом:

"Я впевнена, що сьогодні це нікого не хвилює. Але я відчуваю, що мушу визнати це. Я написала безглуздий пост на тему невдалого фотошопу. І, о боже, цей пост сьогодні мене засмутив. Мені дуже шкода. Надсилаю вам свою любов і гарні побажання", - написала у фотоблогу артистка.

Блейк Лайвлі перепросила у Кейт Міддлтон / Фото: instagram.com/blakelively

Як відомо, 16 січня принцесі Кейт зробили операцію на черевній порожнині. Після цього дружина принца Вільяма зникла і про неї не було нічого чутно аж до 10 березня. Зникнення Кейт Міддлтон дуже турбувало фанів королівської родини. А в День матері, яке у Великобританії святкували 10 березня, в Instagram принца і принцеси Уельських з’явилося фото Кейт в оточенні дітей. Після цього у Мережі заговорили про невдалий фотошоп на знімку.

Кейт Міддлтон після зникнення виставила фото з дітьми, а згодом повідомила про рак / Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Своєю чергою Блейк Лайвлі вирішила використати цю тему у своїх цілях і прорекламувала власний бренд напоїв. Вона розмістила у фотоблогу кадр, де добре видно невдалий фотошоп і підписала його:

"Я так рада поділитися цим новим знімком, який я щойно зробила сьогодні, щоб анонсувати 4 нові смаки нашого продукту. Тепер ви знаєте, чому я зникла безвісти". Згодом цей пост Лайвлі видалила з фотоблогу.

Фото, яким Блейк Лайвлі висміяла фотошоп на знімку з принцесою Кейт / Фото: instagram.com/blakelively

За тиждень Кейт Міддлтон записала відеозвернення, у якому повідомила, що під час операції у січні в неї виявили рак. Наразі принцеса Уельська проходить курс хіміотерапії.

Нагадаємо, раніше свою підтримку принцесі Кейт висловила американська акторка Шеннен Догерті, яка бореться з раком молочної залози від 2015 року.

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