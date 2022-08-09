Відома голлівудська акторка впала в кому після моторошної ДТП

Голлівудська акторка Енн Геч впала в кому після того, як влаштувала дві аварії декілька днів тому в Лос-Анджелесі.

Знаменитість залишається в лікарні в критичному стані і підключена до апарату штучного дихання.

Про це повідомив представник артистки Майкл МакКоннелл журналістам Reuters. Він зазначив, що стан 53-річної акторки фільмів "Шість днів, сім ночей", "Донні Браско" та "Психо" погіршився через чотири дні після аварії. Знаменитість жодного разу не приходила до тями.

"Наразі вона перебуває у вкрай критичному стані. У неї серйозне пошкодження легень, що потребує штучної вентиляції, та опіки, які потребують хірургічного втручання", – сказав він.

Зі свого боку, представник департаменту поліції Лос-Анджелеса заявив, що причини та обставини аварії розслідуються.

Нагадаємо, 5 серпня знаменитість врізалася у гараж житлового комплексу на своєму Mini Cooper. Втім, Енн покинула місце аварії. Після цього акторка на шаленій швидкості 145 км/год врізалася в житловий будинок. Її машина спалахнула. Зірка просиділа в палаючому автомобілі, поки її не витягнули рятувальники.

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