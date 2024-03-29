Відома голлівудська акторка зізналася, що втратила цноту в 35 років

Голлівудська акторка австралійського походження Ребел Вілсон відверто зізналася, що втратила цноту у 35 років.

Зірка стрічки "Холостячки" поділилася власним досвідом у своїх мемуарах Rebel Rising, які побачать світ на початку квітня. За словами Вілсон, вона сподівається що її історія стане позитивним прикладом для інших людей, особливо молоді, у тому, що "не всім доводиться втрачати цноту в підлітковому віці".

"Люди можуть почекати, доки вони будуть готові, або почекати, доки вони стануть трохи зрілими. І я думаю, що це може бути позитивне послання. Очевидно, що ви не повинні чекати до тридцяти років, як я, але ви не повинні відчувати тиск, будучи молодою людиною", - наголосила Вілсон, пише видання People.

Ребел Вілсон / Фото: Associated Press

Разом з тим зірка комедійних стрічок зазначила, що в підлітковому віці уникала цієї теми через сором’язливість:

"Був один незручний момент, здається, я сказала своєму найкращому другу: "О, так, я просто зробила це, щоб покінчити з цим, коли мені було десь 23". Просто щоб дійсно уникнути запитань",- зізналася Вілсон.

Ребел Вілсон / Фото: Associated Press

Акторка намагалася уникати цієї теми будь якими способами:

"Зазвичай я просто виходила з кімнати під час розмови. А потім люди казали: "О, у 24 роки вже так пізно". А потім я сиджу тут і думаю: Боже мій, мені 35. Якого біса? Я матиму вигляд найбільшої невдахи".

Ребел Вілсон / Фото: Getty Images

Хоча вона називає себе "пізно розквітлою", Вілсон вважає, що, якби вона була на 20 років молодшою, її досвід та дослідження своєї сексуальності були б "зовсім іншими" і вона б раніше зрозуміла, що її приваблюють жінки.

Ребел Вілсон з нареченою / Фото: instagram.com/rebelwilson

Нагадаємо, що у червні 2022 року Ребел Вілсон здійснила камінгаут і показала свою обраницю. Нею стала американська дизайнерка Рамона Агрума. У жовтні того ж року у пари за допомогою сурогатної матері народилася донька Ройс Ліліан. У лютому 2023 року Ребел Вілсон та Рамона Агрума заручилися.

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