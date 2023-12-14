Відома гумористка посіла місце Олени Кравець у "Вечірньому Кварталі"

"Вечірній Квартал" повертається – з новою програмою та в оновленому складі.

Вперше від початку повномасштабної війни найпопулярніший гумористичний проєкт країни виступить у звичному для прихильників форматі – коли на сцені 8 акторів-чоловіків та одна жінка.

До цього гумористи виступали "Єдиним Кварталом" – разом з дівчатами з "Жіночого Кварталу". Сьогодні ж стало відомо, що тією самою єдиною жінкою в колективі "Вечірнього Кварталу" стала талановита Ірина Гатун, до цього відома як зірка "Жіночого Кварталу" та акторка театру "Чорний Квадрат".

Ірина Гатун та Євген Кошовий

Як зізналася Гатун, вона давня прихильниця "Вечірнього Кварталу" і вона навіть і мріяти не могла, що колись стане його учасницею.

"Насправді я дуже щаслива. Я зовсім не переживаю з того приводу, що буду єдиною жінкою у чоловічому колективі. Є така фраза, що актори не мають статі. Тим більше, хлопці з "Кварталу" – дуже професійні, талановиті та прекрасні – і як актори, і як люди. Я їх люблю, просто обожнюю і впевнена, що у нас все буде гармонійно і "по-любві", - прокоментувала Гатун.

Ірина Гатун

Зазначимо, що Ірина Гатун від 2012 року грає в театрі імпровізації "Чорний Квадрат". У 2020 році стала учасницею "Жіночого Кварталу". Тепер Іра з жіночого гумористичного проєкту переходить у "Вечірній Квартал".

Першими побачити Ірину в новому амплуа зможуть глядачі концертів благодійного туру "Вечірнього Кварталу", який стартує 18 грудня у Вінниці.

Ірина Гатун

Окрім того, глядачі благодійних концертів мають унікальну можливість першими побачити нову програму колективу – нові гумористичні номери на актуальні теми, нові жарти, нові пародії.

Ірина Гатун і Юрій Ткач

Нагадаємо, що зараз всі концерти "Кварталу" – благодійні. Частина коштів від продажу квитків та гроші з благодійних аукціонів з ексклюзивними лотами ідуть на допомогу ЗСУ – на актуальні потреби наших захисників та захисниць. "Кварталівці" постійно допомагають та підтримують військових – їздять з виступами до наших героїв та допомагають їм усім необхідним – купляють і передають автівки, дрони, тепловізори, рації та інші необхідні для нашої перемоги речі. Актори переконані, що все, що ми зараз робимо, ми маємо робити з вдячністю до тих, хто нас захищає і завдяки кому ми можемо жити і працювати.

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