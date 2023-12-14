Відома гумористка посіла місце Олени Кравець у "Вечірньому Кварталі"

Ірина Гатун залишила "Жіночий Квартал".
"Вечірній Квартал" повертається – з новою програмою та в оновленому складі.
Вперше від початку повномасштабної війни найпопулярніший гумористичний проєкт країни виступить у звичному для прихильників форматі – коли на сцені 8 акторів-чоловіків та одна жінка.
До цього гумористи виступали "Єдиним Кварталом" – разом з дівчатами з "Жіночого Кварталу". Сьогодні ж стало відомо, що тією самою єдиною жінкою в колективі "Вечірнього Кварталу" стала талановита Ірина Гатун, до цього відома як зірка "Жіночого Кварталу" та акторка театру "Чорний Квадрат".
Як зізналася Гатун, вона давня прихильниця "Вечірнього Кварталу" і вона навіть і мріяти не могла, що колись стане його учасницею.
"Насправді я дуже щаслива. Я зовсім не переживаю з того приводу, що буду єдиною жінкою у чоловічому колективі. Є така фраза, що актори не мають статі. Тим більше, хлопці з "Кварталу" – дуже професійні, талановиті та прекрасні – і як актори, і як люди. Я їх люблю, просто обожнюю і впевнена, що у нас все буде гармонійно і "по-любві", - прокоментувала Гатун.
Зазначимо, що Ірина Гатун від 2012 року грає в театрі імпровізації "Чорний Квадрат". У 2020 році стала учасницею "Жіночого Кварталу". Тепер Іра з жіночого гумористичного проєкту переходить у "Вечірній Квартал".
Першими побачити Ірину в новому амплуа зможуть глядачі концертів благодійного туру "Вечірнього Кварталу", який стартує 18 грудня у Вінниці.
Окрім того, глядачі благодійних концертів мають унікальну можливість першими побачити нову програму колективу – нові гумористичні номери на актуальні теми, нові жарти, нові пародії.
Нагадаємо, що зараз всі концерти "Кварталу" – благодійні. Частина коштів від продажу квитків та гроші з благодійних аукціонів з ексклюзивними лотами ідуть на допомогу ЗСУ – на актуальні потреби наших захисників та захисниць. "Кварталівці" постійно допомагають та підтримують військових – їздять з виступами до наших героїв та допомагають їм усім необхідним – купляють і передають автівки, дрони, тепловізори, рації та інші необхідні для нашої перемоги речі. Актори переконані, що все, що ми зараз робимо, ми маємо робити з вдячністю до тих, хто нас захищає і завдяки кому ми можемо жити і працювати.
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