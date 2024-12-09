Відома гумористка жорстко розкритикувала Тіну Кароль за "брехливу скромність": "Постановчо і дешево"

Відома українська гумористка Валерія Мандзюк жорстко розкритикувала співачку Тіну Кароль.

Зокрема, Мандзюк на своєму YouTube-каналі зазначила, що звернула увагу на ролик артистки, де вона в потягу "Укрзалізниці" займається йогою. Звісно, гумористка не може не відмітити чудову фізичну форму виконавиці. Хоч те відео з Тіною Кароль у користувачів стало мемом і на нього зняли багато пародій, однак для Валерії це не було смішно. Гумористка зазначила, що це мало "дешевий та постановчий вигляд".

"Це смішне відео, але я знайшла в ньому дещо, що дуже навіть не смішно. Перший висновок, який я зробила, що в її віці мати таку фізичну форму, таку розтяжку, це фантастично. Але було дещо в цьому відео, що мене спантеличило. Момент, що вона їде в потягу й робить ці всі спортивні етюди, і це смішить усіх нас, але якщо задуматися, це не смішно. Я відмовляюся жити у світі, де прима Тіна Кароль їздить у потягу "Укрзалізниці". Коли я бачу відео, де вона займається в потягу йогою, для мене це має дуже постановчий і дешевий вигляд. І я ніби хочу її врятувати від цього", - прокоментувала гумористка.

Тіна Кароль у потягу займається йогою

Валерія Мандзюк пояснила, що для неї Тіна Кароль є примою з відповідним статусом. Звісно, гумористка розуміє, що зараз в країні непростий час, де треба бути "скромним та з народом", однак, ну думку Мандзюк, це все не про співачку. Гумористка пригадала, як вперше перестрілася з Тіною Кароль, і та була в супроводі охоронців, які перекривали рух, коли вона йшла. Ба більше, співачка їздила з кортежем, де три авто супроводжували її.

"Тіна Кароль — прима. У тебе є цей статус, ти на нього заслуговуєш, то користуйся ним. Будь примою. Я згодна з тим, що зараз непростий час, треба бути скромнішою, треба бути з народом, бути людяною, але це не означає, що Тіна Кароль має їхати в потягу. Я бачила Тіну Кароль наживо один раз! З нею були охоронці, великі дядьки, і коли Кароль йшла коридором, вони перекривали рух. Коли Тіна Кароль їхала з "Жовтневого палацу", це був кортеж із трьох авто, що перекривали рух", - зазначила гумористка.

Тіна Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Валерія Мандзюк додала, що проти того, аби Тіна Кароль демонструвала "брехливу дешеву скромність".

"Ну, будь ласка, Тіна Кароль, подивіться це відео. Звільніть когось у своїй команді. Я протестую проти того, що демонструється брехлива дешева скромність. Хтось вірить, що фінансове становище Тіни Кароль не дозволяє їй переміщатися Україною на машині VIP-класу? Я не вірю", - підсумувала Мандзюк.

Сама ж Тіна Кароль поки що не реагувала на закиди Валерії Мандзюк. Тим часом нещодавно артистка показувалася зі своїм 16-річним сином. Вони разом неочікувано приміряли військову форму.

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