Відома харківська блогерка залишилася без квартири внаслідок ворожої атаки Харкова - фото

Харківська блогерка Галина Науменко шокувала своїх прихильників зізнанням, що залишилася без квартири внаслідок нічного обстрілу Харкова окупаційною армією 2 січня.

Сьогодні, 2 січня, Росія вкотре скоїла кривавий злочин. Країна-агресорка запустила по Україні низку крилатах ракет. Найбільше постраждали Київ і Харків. Є загиблі та поранені. На місцях досі ліквідують наслідки ракетних ударів і продовжують діставати з-під завалів людей.

Так Галина у своєму фотоблогу розповіла про горе в родині. Її квартира була повністю зруйнована у ніч проти 2 січня. Жодна кімната не вціліла. Вікна вибиті, а стеля звисає просто над головою.

Галина Науменко показала вщент зруйновану квартиру / Фото: Instagram Галини Науменко

Галина Науменко показала вщент зруйновану квартиру / Фото: Instagram Галини Науменко

Галина Науменко показала вщент зруйновану квартиру / Фото: Instagram Галини Науменко

Галина Науменко показала вщент зруйновану квартиру / Фото: Instagram Галини Науменко

Проте, родина Науменко на диво залишилася живою, адже напередодні атаки вони ненадовго покинули квартиру. З особливою втіхою Галина повідомила про ще одну чудову новину після обстрілу. Їхній домашній улюбленець, хом'як Сніжок, також на диво вижив, хоч і перебував у квартирі під час вибуху.

Галина Науменко показала вщент зруйновану квартиру / Фото: Instagram Галини Науменко

Галина Науменко показала вщент зруйновану квартиру / Фото: Instagram Галини Науменко

Галина Науменко показала вщент зруйновану квартиру / Фото: Instagram Галини Науменко

"Рік почався з подарунку: ми зберегли життя дітей. Дивом, ми виїхали напередодні цього жахіття, що зараз триває. Наші діти могли опинитися під завалами скла та сміття цього ранку. Я вдячна всім за допомогу і за слова підтримки... Мабуть, в минулому житті я зробила щось хороше, адже Бог береже мене і мою сім'ю, і у мене є ви. Дякую", - написала Галина.

Нагадаємо, нещодавно про страшні наслідки ворожої атаки повідомила Ілона Гвоздьова. Зірка показала фото, як її маєток понівечили російські окупанти.

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