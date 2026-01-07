Відома голлівудська акторка пішла від чоловіка-фермера після семи років шлюбу й зробила заяву

Емі Шумер і Кріс Фішер / © Associated Press

Американська комікеса та акторка Емі Шумер офіційно розлучається зі своїм чоловіком — фермером і шеф-кухарем Крісом Фішером. Пара була у шлюбі понад сім років.

Як стало відомо, у вівторок, 6 січня, зірка подала відповідну заяву до суду округу Нью-Йорк. Про це повідомляє видання People з посиланням на судові документи.

Емі Шумер, яка здобула світову популярність завдяки фільмам «Дівчина без комплексів», «Красуня на всю голову» та інших, вирішила остаточно поставити крапку у стосунках із Крісом Фішером. Подружжя одружилося 13 лютого 2018 року, а вже у травні 2019-го в них народився син Джин, якому нині шість з половиною років. Про розрив акторка вперше публічно заявила ще 12 грудня на тлі чуток щодо проблем у шлюбі. Тоді Шумер наголосила, що рішення було непростим, але зваженим.

«Ми з Крісом ухвалили складне рішення завершити наш шлюб після семи років разом. Ми дуже любимо одне одного і продовжимо зосереджуватися на вихованні нашого сина. Просимо з повагою поставитися до нашої приватності в цей непростий час», — написала артистка в Instagram.

Емі Шумер і Кріс Фішер / © instagram.com/amyschumer

Втім, офіційно оформлювати розлучення пара не поспішала й зробила це лише днями цього 2026 року. За словами інсайдера, Емі Шумер та Кріс Фішер певний час намагалися врегулювати ситуацію приватно та «вирішували звичайні труднощі, з якими стикаються пари у довготривалому шлюбі». Згодом гумористка знову повернулася до теми розриву й детальніше пояснила причини рішення, спростувавши популярні чутки з властивим собі гумором.

«Ми розлучаємося не тому, що я схудла і подумала, що можу завоювати будь-кого. І не тому, що він привабливий шеф-кухар — лауреат премії Джеймса Бірда. Нас пов’язують дружба, любов і взаємна повага. Ми — сім’я назавжди», — підкреслила Шумер.

Кріс Фішер і його син Джин від Емі Шумер / © instagram.com/amyschumer

Після цього акторка видалила всі дописи, пов’язані зі стосунками з ексчоловіком, залишивши лише згадки про спільне виховання сина.

