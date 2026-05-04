Гламур
82
1 хв

Відома голлівудська акторка різко схудла на 23 кг і вразила фігурою: що стоїть за трансформацією

Емі Шумер відверто зізналася про небезпечний досвід.

Анастасія Гребешко
Емі Шумер

Емі Шумер / © Associated Press

Американська акторка Емі Шумер приголомшила трансформацією, схуднувши на 23 кг і продемонструвавши нову фігуру на свіжих фото.

43-річна зірка комедій вийшла на нічні вулиці Нью-Йорка та одразу привернула увагу. У кадрі вона з’явилася в кремовій сукні з акцентом на талії та об’ємними рукавами. Вбрання вигідно підкреслило силует і додало образу м’якості. Підписники миттєво відреагували на зміни. Окремо фанати відзначили стан шкіри акторки. Дехто навіть не одразу впізнав зірку.

«Я мала чудовий вигляд, але не могла підняти голови з подушки. То який у цьому сенс?» — зізнавалася Шумер про свій перший досвід схуднення.

Емі Шумер / © instagram.com/amyschumer

Акторка не приховує: шлях до результату був складним і вимагав медичного супроводу. Популярний препарат, на який вона спочатку зробила ставку, дав ефект, але разом із виснажливими побічними реакціями. Зрештою Шумер змінила підхід, зазначає вона медіа Hello!. Новий варіант терапії виявився значно м’якшим для організму й дозволив досягти бажаної форми без постійного дискомфорту.

Паралельно з фізичними змінами у житті зірки відбулися й особисті. Вона ініціювала розлучення з чоловіком Крісом Фішером після восьми років шлюбу. Попри це, колишні партнери зберегли контакт і разом дбають про сина.

Нагадаємо, нещодавно українська гумористка Настя Ткаченко схудла на 15 кг за два тижні та налякала правдою про захворювання.

