Відома гумориста Лєра Мандзюк розійшлася з коханим після чотирьох років разом: що сталося

Лєра Мандзюк / © instagram.com/mandziuk.selera

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Українська стендап-комікеса Лєра Мандзюк розповіла про розрив із коханим після чотирьох років стосунків і зізналася, як цей досвід змінив її ставлення до себе та власних потреб.

Зірка більше не перебуває у стосунках. Її роман із бойфрендом тривав чотири роки. Рішення розійтися пара ухвалила спільно. За словами гумористки, з часом почуття між ними вщухли. Водночас цей етап життя став для неї нагодою переосмислити особисті пріоритети.

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«Починаєш краще розуміти себе й очікування від інших, чіткіше бачити свої справжні потреби й межі допустимого. Іноді люди торують певний відрізок життя разом, а потім їхні шляхи розходяться. І розставання тут — це не поразка, а важливий досвід. Я багато чого переосмислила, але не хотіла б робити з особистого життя якісь узагальнення для всіх», — поділилася Лєра в інтерв'ю INSIDER.

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Лєра Мандзюк / © скриншот з відео

Комікеса не стала драматизувати зміни в особистому житті й шукати універсальну причину, через яку закінчуються стосунки. Натомість вона наголосила на важливості індивідуального досвіду, який допомагає краще усвідомлювати власні бажання, потреби та особисті кордони.

За словами Мандзюк, завершення роману не обов'язково означає, що спільний час був марним. Навіть якщо люди більше не бачать майбутнього разом, пережите може стати важливою частиною їхнього особистого становлення.

Лєра Мандзюк / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Лєра Мандзюк видала різку позицію про дитячі травми і причетність до них батьків.

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