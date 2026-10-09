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Відома гумористка Анастасія Оруджова замилувала фото з нареченим і як з ним "втекла від усіх"
Осінній вікенд удвох став для зіркової пари нагодою відволіктися від щоденних справ і побути наодинці.
Українська гумористка та акторка Анастасія Оруджова поділилася рідкісними кадрами з нареченим Русланом.
Так, закохані разом вирушили у мандрівку до Чернігівської області. Там вони оселилися в затишному заміському готелі посеред лісу, де «підзарядили емоційну батарею». Оруджова поділилася кадрами такого вікенду в Instagram і розповіла про враження.
За словами зірки, вона з коханим багато гуляла та насолоджувалася осінніми пейзажами. Анастасія показала їхню рибалку та зустріч із оленями. Багато часу наречені провели за розмовами й іграми на території заміського комплексі. Також разом відвідали лазню й куштували місцеві смаколики.
«Втекли на два дні від усіх і всього. Говорили про минуле. Говорили про майбутнє. Цілувалися. Обіймалися. Смачно їли. Бачили оленів», — написала блогерка.
До слова, про роман Анастасії Оруджової зі сценаристом і коміком Русланом Зарбалієвим стало відомо наприкінці 2024 року. Тоді зірка говорила, що це її перші серйозні стосунки, коли вона з’їхалася з бойфрендом. На той момент роман тривав уже певний період часу.
На початку цього року гумористка оголосила про заручини. Анастасія раніше також зазначала, що у їхніх стосунках панує повна гармонія. Зокрема, Руслан допоміг артистці побороти деякі її комплекси та поважає особисті кордони.