Відома гумористка Анастасія Оруджова замилувала фото з нареченим і як з ним "втекла від усіх"

Анастасія Оруджова / © instagram.com/orudjova_nastya

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Українська гумористка та акторка Анастасія Оруджова поділилася рідкісними кадрами з нареченим Русланом.

Так, закохані разом вирушили у мандрівку до Чернігівської області. Там вони оселилися в затишному заміському готелі посеред лісу, де «підзарядили емоційну батарею». Оруджова поділилася кадрами такого вікенду в Instagram і розповіла про враження.

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За словами зірки, вона з коханим багато гуляла та насолоджувалася осінніми пейзажами. Анастасія показала їхню рибалку та зустріч із оленями. Багато часу наречені провели за розмовами й іграми на території заміського комплексі. Також разом відвідали лазню й куштували місцеві смаколики.

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Анастасія Оруджова з нареченим / © instagram.com/orudjova_nastya

Наречений Анастасії Оруджової / © instagram.com/orudjova_nastya

Анастасія Оруджова з нареченим / © instagram.com/orudjova_nastya

Анастасія Оруджова з нареченим / © instagram.com/orudjova_nastya

«Втекли на два дні від усіх і всього. Говорили про минуле. Говорили про майбутнє. Цілувалися. Обіймалися. Смачно їли. Бачили оленів», — написала блогерка.

До слова, про роман Анастасії Оруджової зі сценаристом і коміком Русланом Зарбалієвим стало відомо наприкінці 2024 року. Тоді зірка говорила, що це її перші серйозні стосунки, коли вона з’їхалася з бойфрендом. На той момент роман тривав уже певний період часу.

На початку цього року гумористка оголосила про заручини. Анастасія раніше також зазначала, що у їхніх стосунках панує повна гармонія. Зокрема, Руслан допоміг артистці побороти деякі її комплекси та поважає особисті кордони.

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