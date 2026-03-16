- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1225
- Час на прочитання
- 1 хв
Відома гумористка шокувала прихильників зізнанням про своє здоров’я: чому їй робили операцію
Анастасія Ткаченко повідомила в Мережі про операцію зі зменшення шлунка.
Українська гумористка Анастасія Ткаченко після заяви про госпіталізацію вперше розкрила подробиці.
Артистка зізналася, що перенесла операцію зі зменшення шлунка. До цього кроку вона йшла довго — багато роздумувала, усе зважувала та шукала відповідну клініку й лікаря. Каже, що також намагалася морально підготувати себе до важливих змін.
«Тиждень тому мені зробили баріатричну операцію», — повідомила Анастасія.
Гумористка наголосила, що цей крок не має стосунку до зовнішності. За її словами, головною причиною стало здоров’я та бажання змінити власне життя.
«Це рішення — про здоров’я. Не про естетику. Про чесність із собою. І про бажання змінити своє життя», — пояснила вона.
Нині Ткаченко відновлюється після втручання. Вона каже, що поки має небагато сил для активності, але згодом обіцяє детально розповісти про свій досвід і перші зміни після операції.
