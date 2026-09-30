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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
461
Час на прочитання
2 хв

Відома гумористка зізналася, що закохана, і розкрила причину, чому не розвиває стосунки з обранцем

Настя Ткаченко зізналася, чому не може бути з чоловіком, який їй подобається.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Настя Ткаченко

Настя Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

Українська акторка, стендап-комікеса та ведуча Настя Ткаченко, яка нещодавно розповідала про алкоголізм та параліч обличчя, розповіла про чоловіка, який їй подобається, та пояснила, чому попри почуття вони поки не можуть бути разом.

Особисте життя артистки наразі складно назвати стабільним. Востаннє близькі стосунки в неї були у лютому 2026 року. Після цього Настя ні з ким не зустрічалася. Вона намагалася ходити на побачення. Ба більше, гумористка навіть зареєструвалася в Tinder. Однак знайомства в застосунку не привели до бажаного результату.

«На вулиці зі мною не підходять знайомитись. Максимум, що може бути, це десь де я їду і така ситуативна якась історія», — розповіла Ткаченко в інтерв’ю Okay Eva.

Настя Ткаченко / © скриншот з відео

Настя Ткаченко / © скриншот з відео

Зрештою, Настя зрозуміла, що справа не обов’язково в ній. Чоловіки, з якими вона ходила на побачення, просто не відповідали її уявленням про партнера, а вона, своєю чергою, могла не підходити їм.

Втім, попри невдалі знайомства, зараз серце гумористки все ж зайняте. Виявилося, що в її житті є чоловік, який справді викликає сильний інтерес.

«Мені дуже подобається один чоловік, але в нас ще нічого не було. Чи складуться в нас стосунки? Це питання часу і можливостей, тому що це не просто», — заінтригувала Настя.

Настя Ткаченко / © скриншот з відео

Настя Ткаченко / © скриншот з відео

Артистка не стала розкривати, про кого саме йдеться. Водночас вона дала зрозуміти, що перешкода між ними пов’язана не з відсутністю взаємної симпатії. За її словами, зараз є певні обставини та труднощі, через які почати стосунки вони не можуть.

Нагадаємо, нещодавно гумористка Настя Ткаченко потрапила в ДТП і зробила заяву про свій стан після нього.

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