Відома 25-річна акторка звинуватила Жерара Депардьє у зґвалтуванні: "Не можу мовчати"

Вперше дівчина про це розповіла анонімно 2018 року.

Відома канадійська акторка Шарлотта Арнольд публічно звинуватила французького актора Жерара Депардьє у зґвалтуванні.

До слова, вперше 25-річна дівчина розповіла про це 2018 року. Втім, тоді Шарлотта зробила анонімну заяву. За словами акторки, неприємний інцидент стався у паризькому будинку Депардьє під час репетицій.

До слова, Шарлотта вирішила більше не приховувати свого імені. Вона дуже засмучена, що Депардьє досі не поніс покарання за свій вчинок.

Шарлотта Арнольд / twitter.com/CharloteArnould

"Я жертва Депардьє. Минув уже рік відтоді, як йому висунули звинувачення. Я більше не можу мовчати", - написала у своєму Twitter акторка.

Зазначимо, Шарлотта Арнольд 2018 року розповіла, що Жерар Депардьє її зґвалтував. Тоді прокуратура Парижа проводила розслідування за фактом заяв акторки. Проте згодом через відсутність доказів на підтримку заяви, справу було закрито. Втім, Шарлотта тоді подала скаргу, аби справу відновили.

Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні / Associated Press

Сам Жерар Депардьє все заперечує.

Нагадаємо, 2015 року СБУ заборонила в'їзд Жерару Депардьє до країни на 5 років. Причиною стало російське громадянство актора та сепаратистські висловлювання Депардьє. Він заявив, що Україна є частиною Росії.

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