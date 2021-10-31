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Відома модель відповіла на хейт щодо зовнішності та пригадала, як водила Парижем alyona alyona

Відома модель відповіла на хейт щодо зовнішності та пригадала, як водила Парижем alyona alyona

Катерина Осадча і Крісті Пономар / instagram.com/svitsketv

Крісті Пономар стала українським відкриттям у світовій моді.

Українська манекенниця, яка цього сезону відкрила показ Prada у Мілані, Крісті Пономар – стала українським відкриттям у світовій моді.

Попри успіх, 21-річну дівчину ображали коментарі, які їй писали у Мережі, про те, що вона некрасива і "такі дівчата не можуть бути моделями". У програмі "Світське життя" Христина поділилася, що їй цікаво показувати людям, що краса може бути різною.

"Не обов'язково, красива дівчина – з великими очима, білявим волоссям. Дівчина може бути будь-якої зовнішності і вона зможе стати суперуспішною у світі фешн. У школі ніхто мене так не булив, але я пам'ятаю, що деколи мені казали щодо моїх вух, тому що вони трохи стирчать: "О, Чебурашка", – пригадала вона.

Катерина Осадча і Крісті Пономар / © instagram.com/svitsketv
Катерина Осадча і Крісті Пономар / instagram.com/svitsketv

Під час роботи в Парижі, Крісті зустрілася з реперкою alyona alyona, яка також опинилася у цьому місті у справах. Модель поділилася, як вони познайомилися.

"Це все соціальні мережі, я просто виставляла багато відео в TikTok, вона мене помітила і просто сама написала в Instagram, сказала, що вона буде в Парижі і їй би було цікаво зустрітися. Тим паче, вона там ще не була, їй цікаво щось подивитися і ми з нею домовились піти на каву. Я думаю, що ми зі сторони виглядаємо зовсім різними, але вона дуже мила, ми з нею дуже гарно поспілкувалися, попили каву, подивилися Париж. Спершу ми пішли на сніданок, поїли круасанів, пішли до Лувру, мені там найбільше подобається, тому що там дуже багато місця і можна трохи сховатися від туристів", – поділилася Пономар.

Зауважимо, про Крісті почали також говорити, після показу бренду Givenchy весна-літо 2022. Модель з'явилася на подіумі з чокером на шиї у вигляді зашморгу. Фото розлетілися по усім світовим ЗМІ, а креативного директора Метью Вільямса неабияк розкритикували.

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